СК ищет связь между гибелью ковид-пациентов и сбоем в подаче кислорода в курской больнице

ЧП произошло в начале ноября Фото: Из архива КП.

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") по факту выхода из строя газификатора в ковид-госпитале Курска.

Поломка оборудования произошла в ночь с 5 на 6 ноября. Ростехнадзор провел внеплановую проверку медучреждения. Были выявлены нарушения, касающиеся некачественной организации техобслуживания газификатора - кислородной установки.

После поломки оборудования пациентов с ковид срочно перевели в другие медучреждения региона. Однако там уже от двусторонней полисегментной пневмонии, ассоциированной с COVID-19 скончались 14 человек. По некоторым данным в день перевода - один пациент, на следующие сутки - еще восемь и затем еще пять.

Ранее главный врач медучреждения Наталья Мальцева заявила СМИ, что "никто из пациентов не пострадал. Подача кислорода не прекращалась, аппараты ИВЛ работали. Переводили по скорой помощи тяжелых пациентов, на течение их заболевания это не повлияло":

- 38 пациентов перевели в другие лечебные учреждения, из них 12 – в областную клиническую больницу, 22 человека – в БСМП и 4 – в горбольницу №6.

После прокурорской проверки по факту выхода из строя газификатора должностное лицо больницы привлекли к административной ответственности.

В комитете здравоохранения Курской области 16 декабря прокомментировали информацию о проверке инцидента, связанного с выходом из строя газификатора в городском роддоме, перепрофилированном под ковид-госпиталь:

- Сразу же после инцидента в городском роддоме, связанном с неисправностью газификатора, подающего кислород, комитет здравоохранения Курской области провел внутреннюю проверку. В роддоме, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, 5 ноября была выявлена неисправность клапанной системы. Газификатор был отремонтирован в течение трех суток и городской клинический родильный дом возобновил работу с коронавирусными больными в полном объеме.