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В Курске синоптики рассказали, выпадет ли снег к Новому году

Какая погода ждет курян на новогодние праздники?
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курянам обещают снег и мороз на новогодних каникулах

Курянам обещают снег и мороз на новогодних каникулах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

До Нового Года осталось всего две недели и куряне с нетерпением ждут настоящей русской снежной зимы. Побалует ли нас в этом году погода настоящей зимней праздничной роскошью?

По прогнозам синоптиков в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -9, днем будет тоже морозно - 7. В первые дни нового года пройдет небольшой снег.

На новогодних каникулах также будет стоять настоящая зимняя погода. Столбик термометра ночью 10 января опустится до -17. Днем будет морозно и солнечно.

Так что куряне вполне могут рассчитывать на настоящую новогоднюю погоду.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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