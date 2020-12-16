В Курске синоптики рассказали, выпадет ли снег к Новому году

Курянам обещают снег и мороз на новогодних каникулах Фото: Светлана ВОЛКОВА

До Нового Года осталось всего две недели и куряне с нетерпением ждут настоящей русской снежной зимы. Побалует ли нас в этом году погода настоящей зимней праздничной роскошью?

По прогнозам синоптиков в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -9, днем будет тоже морозно - 7. В первые дни нового года пройдет небольшой снег.

На новогодних каникулах также будет стоять настоящая зимняя погода. Столбик термометра ночью 10 января опустится до -17. Днем будет морозно и солнечно.

Так что куряне вполне могут рассчитывать на настоящую новогоднюю погоду.