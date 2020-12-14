Глава региона Игорь Артамонов посетил бывший Мариинский завод

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Вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной и архитекторами Игорь Артамонов оценил корпуса бывшего Мариинского завода и обсудил возможные пути развития промышленной территории с сохранением исторических зданий. Один из вариантов - создание арт - пространства по примеру московского центра современного искусства Винзавод.

«Это прибрежный кластер. Из запущенного района здесь может появиться современный красивый район с историческими зданиями. Важно сохранить культурное наследие», - отметил Игорь Артамонов.

Это памятник архитектуры регионального значения. Здания Мариинского винокуренного завода построены в конце XIX века . Комплекс является ярким образцом промышленной архитектуры ого времени и состоит из нескольких корпусов: спиртохранилища, конторы, спиртосливного отделения и солодовни. Все здания завода выстроены в кирпичном стиле, декорированы неоштукатуренной рельефной кладкой кирпича. Сейчас здесь находится склад для утилизации некачественного алкоголя и оборудования.

Также глава региона посмотрел обновлённый центральный пляж, где проложили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали освещение, и прогулялся по новым аллеям до Нижнего парка. В 2021 году на участке площадью около 8,5 тысяч квадратных метров появится веревочный городок. Общая протяженность маршрутов составит 450 метров. В зависимости от высоты они будут доступны как взрослым, так и детям.

Игорь Артамонов посетил каток. Он устроен по специальной технологии, которая позволяет использовать ледовое покрытие и во время оттепели, при температуре до +12 градусов. До конца года современный каток откроется и в парке Победы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.