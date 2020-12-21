Курская "Квадра" заплатит многомиллионный штраф за отключения горячей воды и тепла

Из-за порывов куряне оставались без горячей воды несколько суток Фото: Светлана ВОЛКОВА

Арбитражный суд Курской области поддержал Курское УФАС России в споре с ПАО «Квадра» и отказался отменить антимонопольное решение, которым теплоснабжающая организация признана виновной в нарушении сроков проведения текущего и капитального ремонта тепловых сетей в Курске, и ущемлении прав и интересов курян в связи с непредопоставкой услуг горячего водоснабжения и отопления, сообщили в УФАС.

Напомним обстоятельства дела.

Еще в мае 2019 года Комиссия Курского УФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела против ПАО «Квадра», возбужденного по материалам прокурорской проверки.

Комиссия выяснила, что «Квадра» ненадлежащим образом исполняло обязанность по реализации программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения. Это повлекло нарушение законных прав и интересов жителей Курска.

В отопительном сезоне 2018-2019 годов, как и в предыдущие сезоны, происходило множество аварий на изношенных теплосетях Курска. Результат известен всем жителям города — это отсутствие в холода горячей воды и отопления сроком до нескольких суток, и как следствие — угроза здоровью и жизни людей.

При проведении антимонопольного расследования выяснилось, что «Квадра» несвоевременно провела подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов.

До начала отопительного сезона ПАО «Квадра» не были выполнены работы, запланированные в Схеме теплоснабжения Курска. Ремонт и реконструкция ветхих участков тепловых сетей в необходимых для их надлежащего функционирования объемах не проведены, подчеркнули в УФАС.

По этой причине оказание услуг теплоснабжения в отопительном периоде 2018-2019 годов начато ПАО «Квадра» значительно позже установленных Распоряжениями главы города сроков. Это коснулось более чем 500 потребителей города.

Также последствием бездействия ПАО «Квадра»и многочисленных порывов тепловых сетей стало прекращение поставки горячей воды в многоэтажки нескольких районов города на срок до трех суток. Это произошло уже после начала отопительного периода в холодное время года.

Доказательств, объективно свидетельствующих о существовании непреодолимых препятствий для своевременного проведения ремонта и обслуживания тепловых сетей, в том числе относительно отсутствия финансов, в материалах дела ПАО «Квадра» не было представлено, уточнили в ведомстве.

Изучив все обстоятельства дела, Курское УФАС России признало ПАО «Квадра» злоупотребляющим доминирующим положением и нарушившим предусмотренные Федеральным законом «О защите конкуренции» запреты в отношении потребителей города.

Судебный спор между Курским УФАС России и ПАО «Квадра» в первой инстанции длился почти два года. В итоге позиция Управления была полностью поддержана Арбитражным судом Курской области.

После вступления решения в силу, помимо исполнения предписания обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей Курска, ПАО «Квадра» заплатит многомиллионный штраф, отметили в УФАС.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель Курского УФАС России Юрий Комов:

"Куряне могут обратиться в суд за возмещением убытков"

- Курским УФАС России сформирована новая правоприменительная практика, которая ранее не была предметом рассмотрения антимонопольной службы и судебных инстанций.

Решение по антимонопольному делу, которым монополист признан нарушившим антимонопольные запреты в отношении неопределенного круга лиц, - это основание для потребителей, пострадавших в результате порывов на тепловых сетях и незаконных отключений горячего водоснабжения и отопления, обратиться в индивидуальном порядке в суд для возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду и возмещение вреда, причиненного имуществу.

Практическое руководство по обращению с исками об убытках, причиненных нарушением антимонопольного законодательства, закреплено в Разъяснении Президиума ФАС России от 11.10.2017г. №11 "По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства".