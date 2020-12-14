Объявлена программа VIII Воронежского открытого медиафорума

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Организаторы объявили программу VIII Воронежского открытого медиафорума. В этом году мероприятие пройдет 16-18 декабря в онлайн-формате. Журналисты, блогеры, администраторы сообществ в соцсетях обсудят новые технологии в отечественной медиасфере и проблемы отрасли в условиях коронакризиса.

В этом году программа будет насыщенной. Приглашенные эксперты поделятся знаниями о медиатрендах, алгоритмах TikTok, системном фактчекинге, influence-маркетинге. А также расскажут, как мыслить мультимедийно и не допустить «профессионального выгорания».

Организаторами медиафорума выступили – правительство Воронежской области, Союз журналистов России и Областной Дом журналистов.

Все мастер-классы и тренинги обещают быть по-своему уникальными. Их трансляция будет вестись на официальном сайте медиафорума. Однако все они объединятся ключевой темой мероприятия – «СМИ на новом этапе развития: мультимедийность, технологии и профессионализм».

В течение трех дней участники обсудят не только профессиональные вопросы развития СМИ, но и личные, мотивационные качества представителей медиасферы – как найти в себе способности адаптироваться к новым непростым условиям работы. В этом помогут ведущие эксперты медиаиндустрии. По желанию, можно получать от организаторов уведомления и анонсы мероприятий форума. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь https://mediaforumvrn.timepad.ru/event/1498143/ .

Задать вопросы спикеру и общаться с другими участниками лучше всего через программу Zoom, установленную на компьютере. Войти в трансляцию необходимо через ссылку, которая появится в программе медиафорума за день до начала мероприятия https://mediaforum36.ru/program .

Программа медиафорума:

Старт мероприятия назначен на среду, 16 декабря. Участники начнут работу с обсуждения мультимедийных проектов, назовут актуальные на рынке медиатренды, узнают, какой контент интересен аудитории в TikTok, а также научатся вести эффективные переговоры.

Тьютерами выступят известные специалисты медиа сферы. Это – публицист, радиоведущий, «старейший автоблоГГер Рунета» Сергей Стиллавин. Он расскажет, как удержать интерес аудитории без регистрации и смс.

Чем интересен TikTok для бизнеса, поделится TikTok-продюсер, CEO NÉRPA agency Ренат Янбеков.

На тему «Главные фишки переговорщика» поговорит бизнес-тренер и многократный чемпион России по управленческой борьбе Константин Смирнов.

Полное расписание на 16 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В четверг, 17 декабря участники обсудят взаимодействие журналистики и органов власти.

Медиатренер, медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный расскажет, как видят тот или иной инфоповод журналисты, читатели и сотрудники пресс-служб.

О трендах influence-маркетинга 2021 поговорит управляющий директор Tagger Media в России и СНГ Николай Батрак.

Как профессионально не сгореть на работе, поделится карьерный консультант, бизнес-тренер, профориентолог Татьяна Панкратова.

Полное расписание на 17 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В пятницу, 18 декабря настанет очередь обсуждения Telegram-пространства и его возможностей, а также участники придут к выводу, как могут региональные СМИ заявить о себе на федеральном уровне.

Автор сети информационно-аналитических telegram-каналов «Политджойстик» Марат Баширов расскажет, как писать на политические темы и вести авторский ресурс.

«Системный фактчекинг». Это тема, которую задаст заведующий центром медиапрактик ИКМ НИУ ВШЭ Глеб Черкасов

А вот как пандемия изменила СМИ и какие темы утратили свою актуальность, а какие, наоборот, приобрели, расскажет директор по развитию новых каналов дистрибуции Rambler Group Анна Иванова.

Полное расписание на 17 декабря можно найти здесь https://mediaforum36.ru/program .

В этот же день будут объявлены победители областного конкурса журналистов. Их имена назовут на церемонии закрытия VIII Воронежского открытого медиафорума. Произойдет это в завершение рабочего дня – в 17:40.

Подробности можно получить, перейдя на официальный сайт мероприятия – mediaforum36.ru. Или позвонив организаторам по телефону – +7 (473) 210-05-36.