Независимый рейтинг учреждений соцсферы представлен в Воронежской областной Думе второй раз

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В дискуссии также приняли участие представители Общественной палаты Воронежской области, а также участники общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в обозначенных сферах.

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«Повышение открытости и доступности»

Открывая заседание, председатель думского Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что в прошлом году парламентарии проводили аналогичное обсуждение впервые.

– Оно способствовало установлению более тесного диалога между депутатами, общественными организациями и должностными лицами, представляющими исполнительную власть, – подчеркнула она.

Напомним, в марте 2018 года вступил в силу федеральный закон, который был призван совершенствовать сложившуюся систему независимой оценки в отношении федеральных, региональных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере. Законодательством предусмотрена, в частности, обязанность высшего должностного лица субъекта РФ ежегодно представлять в региональный законодательный орган власти обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. Проверке также могут подвергаться негосударственные организации в сфере соцобслуживания, получающие средства из бюджета региона, а также частные медицинские организации, работающие в системе ОМС.

Независимые эксперты оценивают работу учреждений по таким критериям, как открытость и доступность информации об организациях для получателей услуг, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность и вежливость работников организаций, удовлетворенность населения условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

– Президент России Владимир Путин поставил задачу создания механизма, который учитывает реальное мнение людей о качестве социальных услуг. Главный смысл внедрения такой системы – повышение открытости и доступности для жителей объективной информации о любом учреждении бюджетной сферы, – прокомментировал необходимость этой работы председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе заседания перед депутатским корпусом выступили представители Общественных советов, которые представили рейтинги независимой оценки качества услуг организаций социальной сферы за 2019 год.

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Социальное равенство

Председатель Общественного совета по проведению независимой оценки при департаменте социальной защиты Воронежской области Сергей Бахметьев рассказал, что в прошлом году проверка была проведена в 39 учреждениях социального обслуживания. Первое место в рейтинге разделили 12 организаций, набравших максимальное количество баллов.

Независимые эксперты отметили основные направления по возможному улучшению деятельности соцучреждений. В частности, необходимо продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы, формированию доступной среды для маломобильных граждан. Также в ряде учреждений помещения нужно оборудовать звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и зрению, сделать дублирование надписей шрифтом Брайля. Общественники рекомендовали некоторым учреждениям предусмотреть возможность организации парковочных мест для инвалидов, разработать программу обучающих тренингов.

Все эти рекомендации обобщены и направлены в региональный департамент соцзащиты для разработки плана мероприятий по устранению недостатков.

Что касается мониторинга в 2020 году, то, по словам Сергея Бахметьева, общественный совет проверит 28 социальных учреждений стационарного и полустационарного обслуживания.

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Доступная медицина

Председатель Общественного совета при областном департаменте здравоохранения Юлия Бессарабова сообщила, что независимая оценка качества оказания медицинских услуг участвовали, как и годом ранее, была проведена в 43 медорганизациях Воронежской области (в том числе трех частных). Она также отметила, что среди медорганизаций были учреждения, которые включались в список повторно в связи с низкими оценками в рейтинге 2018 года. По итогам выездных мероприятий снова были выявлены недочеты.

Юлия Бессарабова отметила, что на верхних строчках рейтинга независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в 2019 году оказались Областная клиническая стоматологическая поликлиника (98 баллов), областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД (97 баллов), а также областная клиническая офтальмологическая больница (95 баллов).

Ценителям искусства

Что касается региональных учреждений культуры, то независимыми экспертами в 2019 годы были проверены пять из них. Это областной музей имени И.С. Никитина, областной краеведческий музей, природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» и областной художественный музей имени И.Н. Крамского. В целом члены совета высоко оценили условия оказания услуг в каждом из подразделений этих учреждений, но выявили и моменты, требующие доработки. В частности, эксперты рекомендовали более тщательно и оперативно работать над наполнением сайтов учреждений, ввести для ряда из них возможность безналичного расчета при приобретении билетов, улучшить освещение, обновить и дополнить навигационные указатели, обеспечить полноценное дублирование информации для инвалидов по слуху и зрению. По результатам проведенной оценки качества учреждениями были разработаны планы мероприятий по улучшению качества услуг.

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Учебные планы

В отчетный период Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности было проверено 480 образовательных организаций, в том числе пять частных. По результатам экспертной оценки 382 организации набрали от 81 до 100 баллов, от 61 до 80 баллов получили 98 школ. Среди лидеров – Березовская школа Новохоперского района (98,3 балла), СОШ №3 города Поворино (97,1 балла), Новогремяченская СОШ Хохольского района (96,3 балла). Также был изучен уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в образовательных учреждениях. В анкетировании приняли участие более 102 тысяч человек (из них 42% родителей и почти 55% – ученики 9-11 классов).

Эксперты рекомендовали ряду учреждений образования усилить работу по своевременному обновлению информации на официальных сайтах и стендах.

В ходе обсуждения докладов депутаты выдвинули ряд предложений по совершенствованию мониторинга учреждений. Участники сошлись во мнении, что по результатам независимой оценки необходимо не только указывать организациям соцсферы на недостатки, но и способствовать распространению лучших практик.

По результатам рассмотрения документа региональный парламент представил рекомендации главе региона. В частности, депутаты рекомендовали обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, направить в Воронежскую областную Думу информацию об исполнении этих планов. Особое внимание региональный парламент рекомендовал обратить на повышение уровня доступности услуг в организациях для лиц с ограниченными возможностями здоровья.