Легенды курской усадьбы Афанасия Фета

Усадьбу поэт купил у потомков генерала Ртищева в 1877 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в селе Воробьевка Курской области, что примерно в часе езды от областного центра, сегодня - излюбленное место для туристов. Попадая сюда, словно окунаешься в размеренную жизнь русской усадьбы, а особый поэтический шарм наполняет не только сам дом-музей, но и его живописные окрестности.

МТС, Дом культуры, магазин, библиотека

Впрочем, судьба фетовской усадьбы весьма непростая. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался немецкий штаб, после - МТС, Дом культуры, магазин, библиотека. В 1965 году здесь начнет работать школа, которая располагалась здесь до 2009 года. Благодаря этому сохранилось и само здание, и весь комплекс построек. Предыдущие организации в ужасном состоянии оставили фетовские конюшню, каретную. Из фетовских амбаров за дорогой сохранился только один. В "школьный период" в подвалах усадьбы была котельная. А во времена Фета здесь пахло капустой, хранилось вино из выращенного в усадьбе крымского винограда. Хранились молоко, ряженка, сметана, бутыли использовали под вино, в корзинах лежали овощи и фрукты. Как известно, Афанасий Фет был весьма строгим и рачительным хозяином.

В 2009 году, когда закрыли школу в здании усадьбы, тогдашний председатель комитета культуры Курской области Валерий Руцкой стал инициатором воссоздания этого места в его первоначальном виде. Буквально в течение пяти лет была восстановлена усадьба. Жилой дом поэта был отреставрирован. Все постройки, которые можно увидеть на территории музея, относятся ко второй половине 18 века.

Если дом реставрировался, то каретная, парадная конюшня, гостевой флигель были также отремонтированы. Из подлинных вещей здесь сохранилось немного - только два экспоната - пресс-папье в виде колоны и чайная фасовочная тара Боткиных - баночка, в которой привозили потомки Марии Петровны, супруги поэта, сюда чай.

Огромная парковая часть, 350 гектаров леса и тысяча гектаров распашных земель

На момент покупки дома поэтом усадьба, как пишет сам Афанасий Фет, "была в ужасном состоянии". Приехав сюда, поэт увидел одноэтажный дом. Все службы были крыты соломой, частично - тесом. Афанасию Фету не так уж приглянулся сам дом со своими постройками, как огромная парковая часть, которая раскинулась на 21 гектаре. Плюс прилагалось 350 гектаров леса и тысяча гектаров распашных земель. Решение было сразу же принято - Фет приобрел Воробьевку за сто тысяч рублей.

Буфетную комнату поэт переделал под хозяйственный кабинет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поднявшись на чердак дома, Фет понял, как много свободного места пропадает впустую. По совету своего управляющего Александра Иоста он решает сделать второй этаж. Из Москвы были заказаны строительные материалы. В скором времени второй этаж был готов. Помещение было переделано под три гостевые комнаты, а чердак - под библиотеку, билиардную и рабочий кабинет. Первый этаж остался остался практически без изменений, только доска с пола поднималась на второй этаж, а на первом везде настилался паркет.

При жизни прежнего хозяина имения - Ртищева - на первом этаже были две буфетные комнаты, соединенные окошком, через которое передавалась еда. У Фета окошко было полностью закрыто, так как вторую буфетную комнату поэт переделал под хозяйственный кабинет. В этом кабинете он отдавал распоряжения своему управляющему - Александру Иосту, который сыграл немалую роль в восстановлении Воробьевки.

В доме знали толк в еде

Итак, при жизни Фета осталась одна буфетная комната на первом этаже. Сюда приносили продукты, здесь готовили блюда, сервировали. Готовые блюда выносили в парадную комнату к столу.

Фет писал: "Гордостью хозяйки должна быть белая накрахмаленная скатерть, на столе - кусок ростбифа и стакан красного вина". В семье знали толк в еде. Держали отличного повара, который выучился мастерству в московском ресторане. Любили в Воробьевке овощные супы с мясными пирожками, салатную капусту, заквашенный варенец, квас, салат из ботвиньи и пили кофе. Кушали в определенные часы. В десять утра пили кофе, в 12 был завтрак, в пять часов был обед, и если хотелось, то вечером можно было попить чая. К чаепитию подавали печенья, варенье, ватрушки. И, конечно, - знаменитую яблочную пастилу Марии Петровны, супруги поэта, которую она отправляла в подарок самому царю Александру третьему.

В доме держали отличного повара, который выучился мастерству в московском ресторане Фото: Светлана ВОЛКОВА

Переход в большую гостиную был оформлен колоннами. После реставрации они были восстановлены по фото Сергея Боткина, племянника Фета. В советское время в парадных комнатах располагался Дом культуры. Комнаты разделялись зеркалами, которые не только отражали интерьер, но и зрительно увеличивали пространство.

В большой гостиной стоит обратить внимание на камин. Это не только изразцы, но и бюст прежнего владельца имения Боткина, который стоял на камине. Также здесь стоял рояль. Сейчас это рояль "Беккер" конца 19 века. Сам Фет на музыкальных инструментах не играл, но очень любил музыку Шопена и "Лунную сонату" Бетховена. Когда здесь гостили такие люди, как Петр Ильич Чайковский, эти шедевры исполняли в Воробьевке.

На досуге читали французские журналы и играли в шахматы

При жизни в гостиной висел портрет Фета, написанный его племянником - Михаилом Боткиным. Сейчас это современный портрет кисти курской художницы Елены Кизиловой.

Сам поэт не играл на музыкальных инструментах, но любил Шопена и "Лунную сонату" Бетховена Фото: Светлана ВОЛКОВА

Большая гостиная использовалась только когда было много гостей. По воспоминаниям Фета супруги любили отдыхать в малой гостиной - читали французские журналы, играли в шахматы. Есть воспоминания, что когда были гости, раскладывался пасьянс.

Окна парадных комнат выходят в парковую часть. Фет считал, что гости должны любоваться красотой природы, а хозяева наблюдать за хозяйством. Поэтому окна Марии Петровны выходили на хоздвор - все было под зорким взглядом хозяйки, ведь владелицей дома была именно она по документам.

Окна парадных комнат выходят в парковую часть Фото: Светлана ВОЛКОВА

Несмотря на то, что воробьевский период был самым плодотворным творческим периодом в судьбе поэта, и, казалось бы, Фет все свое свободное время отдает поэзии, хозяйственную деятельность он тоже не бросает. Он занимался разведением породистых коней - орловской и арабской породы. В Воробьевке было только около 40 племенных скакунов. Кроме это он занимался разведением крупного рогатого скота - овцеводством, свиноводством. Ветчину из Воробьевки поставляли даже в столицу. На полный ход была пущена мельница. Был построен птичий хутор и завод по изготовлению кирпичей. За всем этим нужно было следить.

Продолжение следует.