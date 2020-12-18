Металлоинвест отмечен как "Лидер корпоративной благотворительности 2020"

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы Фото: предоставлено пресс-службой

Высшая категория рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности 2020», представленного Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров», присвоена компании «Металлоинвест». Задача проекта — отыскать лучшие образцы социальных программ и создать предпосылки для обмена практиками и распространения информации в бизнес-среде.

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных сообществ. Цель - формирование устойчивой благоприятной социальной среды и поддержание комфортного уровня жизни в регионах присутствия.

В минувшем сумма на социальные проекты компания направила 5,9 млрд рублей. Ключевые направления социальной помощи в 2019 году были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова рассказала, что приоритет социальной деятельности компании – это повышение качества жизни и улучшение благополучия жителей территорий присутствия:

– Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей деятельности. Содействие позитивным изменениям, популяризация и продвижение идей устойчивого развития, обмен опытом - это наши общие задачи.

Всего в рейтинге - 37 компаний. К категории А+ отнесены участники, которым удалось сформировать наиболее эффективные практики и системный подход к благотворительной деятельности и социальным инвестициям.

В жюри вошли эксперты из органов власти, бизнеса, ассоциаций, образовательных и экспертных учреждений. При подведении его итогов оценивали по следующим критериям: вписаны ли стандарты ведения благотворительной деятельности и социальных инвестиций в ДНК компании, как четко прописаны цели и задачи, как выстроена система управления этими процессами, насколько проработана документация, работа с заинтересованными сторонами, проводит ли компания оценку своих социальных инвестиций.

В этом году проект «Лидеры корпоративной ответственности» поддерживают Министерство экономического развития Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Фонд президентских грантов, ООН в России, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Министерство культуры Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд «СКОЛКОВО». Партнером методологии впервые выступила компания EY в России.