Как курянам оформить выплату на детей до семи лет включительно

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 г. №797 Пенсионный фонд беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, которая составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Кому положена единовременная выплата в пять тысяч рублей?

Единовременную выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Как получить единовременную выплату?

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет в Пенсионном фонде, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года, либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше 3 месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

Выплата дается на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до восьми лет, выплачивается пять тысяч рублей, если два ребенка – 10 тысяч рублей, и так далее.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Могут ли опекуны и попечители получить выплату?

Да, могут. Если опекун или попечитель ранее уже получал выплаты на детей, 5 тысяч рублей будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун или попечитель не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 апреля 2021 года.

Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?

Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

Что делать, если закрыт счет для зачисления выплаты?

Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты.

Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет.

При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно.

Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в «Личный кабинет» на портале госуслуг или письменно – в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.

Что делать, если выплата не приходит?

Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.