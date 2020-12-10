Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил паспорта лучшим представителям молодёжи

.

В администрации Липецкой области прошла церемония вручения паспортов лучшим представителям молодёжи региона. Она проводится накануне Дня Конституции РФ в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

Возможность впервые получить паспорт в торжественной обстановке получили юноши и девушки, среди которых активисты детских и молодёжных общественных организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Паспорта пятидесяти трём представителям талантливой молодёжи региона вручил руководитель Липецкой области. «Сегодня очень важный для вас день – вы получаете главный документ гражданина страны, открываете для себя новый мир возможностей и ответственности. У нашей страны богатая и славная история. Я верю, что вы станете достойными гражданами своей страны, будете искренне любить и беречь свою Родину», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.