Коронавирус в Курске, последние новости на 11 декабря 2020 года: работающим курянам старше 65 лет продлили больничные до 10 января

В регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу Фото: Из архива КП.

Работающим курянам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, продлены периоды электронных больничных листов с 14 по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января.

Соответствующий документ подписан главой региона.

Электронные больничные листы будут оформлены дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом.

По информации Курского регионального отделения Фонда социального страхования, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.

Ранее сообщалось, что право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работники на период действия электронного больничного должны находиться дома.

Граждане, имеющие хронические заболевания, оформляют больничный лист в обычном порядке.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплачено более 253 млн рублей, сообщает областной комитет здравоохранения.

Стимулирующие доплаты были полностью осуществлены по постановлению Правительства РФ № 415, но потребовалось дополнительное финансирование на доплаты по постановлению Правительства РФ № 484 за октябрь.

Комитет здравоохранения подготовил необходимые документы, заключается дополнительное соглашение с Минздравом России. Средства в размере 108 млн рублей уже поступили в регион. На счета сотрудников медицинских учреждений, которые недополучили финансирование на эти цели, деньги будут направлены до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября этого года меняется порядок осуществления стимулирующих выплат. Медорганизации региона станут подавать сведения о сотрудниках, которым положены выплаты, в Фонд социального страхования. Затем, исходя из прописанного порядка, денежные средства будут перечисляться на банковские карты сотрудников, а не в медицинские организации, как это было ранее.

Виталий Поповичев, руководитель сельскохозяйственного предприятия «РИФ», вручил главному врачу Курчатовской центральной районной больницы Федору Хлебодарову кислородный концентратор.

Такой аппарат сегодня применяется при лечении больных коронавирусом, которым необходима кислородотерапия. Кислород он берет из воздуха, увлажняет, концентрирует и подает пациенту столько, сколько необходимо, и нужное количество времени.

В Курчатовской ЦРБ таких аппаратов два, использовали их для оказания паллиативной помощи населению. Еще часть закупит больница, несколько поступит из области: от количества зависит и число пациентов, которым можно оказать медицинскую помощь.