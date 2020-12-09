Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел очередное заседание КЧС

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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области провел сегодня глава региона Игорь Артамонов. В работе комиссии приняли участие рабочая группа КЧС и ОПБ Липецкой области, представители федеральных органов исполнительной власти и спасательных служб.

Были подведены итоги пожароопасного периода и купального сезона. С начала года зарегистрировано свыше 7000 пожаров, материальный ущерб от которых составил почти 247 млн. рублей. Погибло 62 человек, травмировано 107 человек.

Основными местами возникновения пожаров на территории области стали открытые территории. Горение мусора и сухой травы – это более 76 % от всех происходящих пожаров. Причиной пожаров становятся поджоги сухой травы, отходов от спила деревьев, кустарников, листвы и мусора. Игорь Артамонов отметил, что главам районов и сельских поселений и районных нужно больше внимания уделять противопожарной безопасности.

«Главы муниципальных районов должны серьезнее относиться к нарушениям противопожарного режима, выявлять тех, кто захламляет территорию мусором и штрафовать их. Необходимо проводить с руководителями сельхозпредприятий разъяснительную работу по запрету выжигания стерни, разведения костров на полях, обеспечить контроль за местами, предназначенными для вывоза мусора и несанкционированными свалками, напоминать населению о мерах пожарной безопасности и ответственности за их нарушение», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов поручил руководителям профильных ведомств тщательнее следить за безопасностью людей на водных объектах. Кроме того, участники заседания обсудили правовое регулирование вопросов оповещения населения и организацию взаимодействия управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области с органами управления муниципальных звеньев Липецкой территориальной подсистемы РСЧС и спасательными службами, а также утвердили региональный план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области