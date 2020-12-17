В центре обсуждений были риски и перспективы российского бизнеса Фото: предоставлено пресс-службой

Основные цели своей Экологической программы компания «Металлоинвест» озвучила на втором ежегодном Национальном форуме по устойчивому развитию. В конференции участвовали представители крупных международных компаний, министерств и ведомств, ГД ООН, научных центров, ведущих финансовых институтов и профессиональных сообществ, таких как Министерство экономического развития РФ, Счетная палата РФ, Газпромбанк, Сибур, Норникель, Сколково.

В центре обсуждений были риски и перспективы российского бизнеса в области устойчивого развития в контексте глобальной повестки и вызовов пандемии.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова отметила, что для горно-металлургической копании устойчивое развитие – это прежде всего минимизация воздействия на окружающую среду:

– В этом году Металлоинвест начал реализацию Экологической программы, завершается работа над Климатической стратегией. Мы развиваем и внедряем технологии, которые лежат в основе «зеленой» металлургии, содействуем развитию отрасли в направлении сокращения углеродного следа и бережного отношения к окружающей среде.

Металлоинвест поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН). В 2019 году Компания присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) – международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

Компания придает большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого развития. Для этого с 2009 года публикуется нефинансовая отчетность. В 2019 году Металлоинвест занял 4-е место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности WWF.

Экологическая программа Металлоинвеста на 2020-2025 годы предусматривает инвестиции в размере более 21 млрд рублей. По прогнозу через пять лет снижение выбросов в атмосферу предприятиями Металлоинвеста должно сократиться на 7%. Михайловский ГОК и ОЭМК планируют перейти на замкнутую систему оборотного водоснабжения, Лебединский ГОК должен снизить сбросы сточных вод в половину. В результате строительства конвейерных комплексов, образование вскрыши на ЛГОКе и МГОКе сократиться на треть, при этом будет также обеспечена полная переработка всех технологических отходов и материалов без учета вскрыши и хвостов горно-обогатительных комбинатов Компании.