На предприятиях Металлоинвеста выбрали лучшие рацпредложения

Конкурс рацпредложений проводится на комбинатах Компании вот уже девять лет Фото: предоставлено пресс-службой

Итоги 9-го корпоративного конкурса на лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности подвели в Компании «Металлоинвест».

Свои идеи представили работники Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Лебединского горно-обогатительного комбината, Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали. В финал вышли 16 проектов-победителей. Ежегодно от внедрения данных рацпредложений предполагается получать до 50 млн рублей.

Директор департамента энергетики и энергоресурсов УК «Металлоинвест» Сергей Щербина рассказал, что конкурс организует и поддерживает появление новых идей, мотивирует их авторов, вносит значительный вклад в процесс повышения энергоэффективности в Компании:

– За время проведения конкурса более ста идей уже внедрено на производстве, что позволило получить существенный экономический эффект и значительно сократить нагрузку на окружающую среду

Так, среди проектов, представленных сотрудниками Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева на первом месте - рацпредложение «Внедрение частотного регулируемого привода на насосах», экономический эффект от которого составит более 1 млн рублей.

Среди проектов Уральской Стали на первом месте - предложение по снижению потребления электроэнергии дымососами во время технологических простоев. Внедрение этого проекта даст экономию около 8 млн рублей в год с минимальными расходами на внедрение в размере 119 тысяч рублей.

Оскольский электрометаллургичий комбинат им. А.А. Угарова предствил рационализаторское предложение «Каскадное управление приводами насосов», экономия от внедрения которого составит более двух млн рублей в год.

Первое место на Лебединском горно-обогатительном комбинате занял проект оптимизации систем теплоснабжения канализационных насосных станций. Годовой экономический эффект от внедрения этого предложения составляет 665 тыс. рублей.

Конкурс рацпредложений проводится на комбинатах Компании вот уже девять лет, с 2011 года. Победителей конкурса определяют по независимому мнению каждого из членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии - генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. Важные критерии оценки - новизна и полезность предложения, а также годовой экономический эффект от внедрения, срок окупаемости, снижение удельного расхода энергоресурса.