Хлебный беспредел

.

Построенный в 1941 году завод выпускает множество сортов хлеба и хлебобулочных изделий. На протяжении многих лет держит высокую планку, обеспечивая курян высококачественной продукцией.

.

Несмотря на широкий хлебный ассортимент в современных супермаркетах, продукция ОАО «Курскхлеб» всегда была и остается в приоритете у настоящих гурманов. Действительно, трудно устоять перед вкусом свежевыпеченной буханки «Коренского» или «Сеймского», ароматами которого пропитана вся Московская площадь Курска.

Однако пока куряне радуются чудесному хлебу, в компании не все так радужно. В преддверии своего 80-летнего юбилея над одним из старейших предприятий области нависла реальная угроза: производство может подвергнуться краху.

Пакет акций ОАО «Курскхлеб» принадлежит двум группам лиц. 57% акций - тем, кто поддерживает генерального директора предприятия Николая Семеновича Лопатина. А 42,94% приобрели структуры, связанные с группой компаний «Проект «Свежий хлеб», куда входят ООО «Инвест-Фонд» и ООО «Инвест-Центр» под руководством генерального директора Максима Валерьевича Мамзурина.

Для удобства покупателей продукция «Курскхлеб» продается в павильонах и фирменных магазинах «Горячий хлеб», расположенных в шаговой доступности. Из 14 тонн выпускаемого предприятием хлеба «Дарницкий» восемь тонн составляет социальный.

.

«Тебе половину и мне половину, твою половинку - еще пополам»

- В 2012 году мы узнали, что 42,94% акций завода приобрел Курскпромбанк, - рассказывает генеральный директор предприятия Николай Лопатин. - С этого периода у нас появился акционер, не родственный нам по профилю работы.

Изначально между руководством предприятия и банком складывались доброжелательные отношения, компания была и клиентом этого кредитного учреждения. Но в 2014 году Лопатину стали поступать предложения о продаже и остальных акций ОАО «Курскхлеб».

- Я сразу сказал, что акции ОАО «Курскхлеб» не продаются, - говорит Николай Семенович. - Но как оказалось, к этому времени банк уже приобрел шесть аналогичных предприятий: Суджанский хлебозавод, Рыльский хлебозавод, Щигровский хлебозавод, Железногорский хлебозавод, хлебокомбинат на улице 50 лет Октября и хлебозавод на улице Энгельса в Курске.

Акционеры хотели заполучить последний крупный хлебозавод Курской области и стать полновластными хозяевами хлебной отрасли в регионе.

В последние годы стабильной работе ОАО «Курскхлеб» мешают судебные распри вокруг предприятия - попытка передела.

Хлебное местечко - любыми путями

В государственные и надзорные органы стали поступать бесконечные заявления, касающиеся хозяйственной деятельности хлебозавода и его директора Николая Лопатина. Последнего обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах.

- Начиная с 2015 года к нам начало поступать огромное количество запросов с ограниченным сроком для ответа, - говорит Николай Семенович. - В ежедневном режиме нам нужно было готовить десятки тысяч бумаг, в случае их непредоставления - грозили серьезные штрафные санкции.

В отношении предприятия инициировал проверку и Департамент финансово-бюджетного контроля Курской области, контролирующий расход бюджетных средств на выпуск социальных сортов хлеба.

- Мы выполнили 99,5% от плана, но 0,5% у нас получился возврат готовой продукции из торговых точек, - говорит Лопатин. - И департамент нам выставил штраф в размере 15 млн рублей.

Также миллионные штрафы предприятию выставили Центробанк, Следственный комитет и налоговая. Налоговые органы совместно с УВД проверяли предприятие 11 месяцев.

- Они останавливали завод, отключали серверы, скачивали программы, в том числе и клиентскую базу, - говорит Лопатин. - Уголовное дело из-за отсутствия состава преступления прекратили. Департамент финансово-бюджетного контроля дошел до Верховного суда, но проиграл его. Его обязали устранить нарушения прав и законных интересов компании. Утопить «Курскхлеб» в «бумажном океане» конкурентам не удалось

Все эти действия могли нанести серьезный ущерб работе предприятия, но завод не остановился, коллектив сплотился в жесткой борьбе за справедливость, выстоял и не оставил курян без любимого хлеба.

В сложившейся ситуации работники «Курскхлеба» вынуждены были даже написать письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой о «…вмешательстве и недопущении рейдерского захвата предприятия».

Этим дело не закончилось. Летом 2018 года крупные курские гипермаркеты сети «Европа» внезапно снизили объем заявок и полочное пространство для продукции ОАО «Курскхлеб», отдав предпочтение АО «Проект «Свежий хлеб», которое якобы предложило лучшие условия. Гипермаркеты «Линия» и вовсе отказались принимать продукцию хлебозавода, несмотря на то, что предприя- тие поставляет и социальный хлеб, доступный по цене для многих курян.

Однако антимонопольный комитет обнаружил нарушение закона о торговле и в отношении ОА «Корпорация ГРИНН» вынес постановление о штрафе в размере 1 млн рублей.

В январе 2020 года на членство в совете директоров ОАО «Курскхлеб» было подано несколько новых заявлений.

- Максим Мамзурин предложил кандидатуры Александра Егорова и Евгения Леванта, - рассказал Николай Лопатин. - Мы провели заседание и приняли их.

На 14 августа 2020 года было назначено годовое собрание ОАО «Курскхлеб». За два дня до собрания заболел главный акционер.

- На регистрацию пришел Евгений Левант с доверенностями от Максима Валерьевича, а с ним и столичный гость господин Вячеслав Ефименко, - говорит Николай Семенович.

Регистратор объявил, что на собрании присутствуют два акционера, что в общей сложности составляет 42,95%. Согласно закону об акцио-нерных обществах, кворума нет - и закрыл собрание.

Дальше начинается самое интересное.

- Мы узнаем, что якобы 14 августа в отсутствие кворума было проведено еще одно собрание акцио- неров, избран совет директоров, подготовлен отчет и все это направлено в арбитражный суд с иском о признании годового собрания акционеров ОАО «Курскхлеб», проведенного 14 августа 2020 года, состоявшимся, - говорит председатель совета директоров АО «Курскхлеб» Владимир Ильин.

На предварительном заседании арбитражного суда Егоров не смог пояснить, кто проверял явку участников и кто осуществлял подсчет голосов. В протоколе собрания напротив счетной комиссии стоит прочерк. Поэтому представители Курскхлеба никак не могут признать данное собрание состоявшимся, а представленный протокол не может быть доказательством его проведения.

Кстати, несмотря на разрешение судьи присутствовать на заседании представителям прессы, господин Егоров ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Адвокат мотивировал это тем, что сведения, изложенные в исковом заявлении, не размещены в открытом доступе и являются коммерческой тайной. Уповал Егоров и на действующий в области режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. В то же время представители компании «Курскхлеб», чья деятельность всегда открыта для курян, не возражали, чтобы на заседании присутствовали слушатели.

.

КСТАТИ

Сегодня предприятие «Курскхлеб» является участником региональной программы по поставке в торговую сеть социального хлеба. Из 14 тонн выпускаемого «Дарницкого» восемь тонн составляет социальный.

Николай Семенович Лопатин уверен в устойчивости судебной системы, в законности и обоснованности всех судебных разбирательств.

- Последствия будут катастрофическими. Мы являемся конкурентами, их в первую очередь интересует наша клиентская база, наши технологии и так далее. Если придет сюда в руководство генеральный директор, конкурирующий с нами, разве он будет стараться сделать что-то во благо этого предприятия? - говорит Николай Семенович, болеющий за свое предприятие, которым руководит уже более 30 лет. - Мы настроены работать и дальше, радуя курян вкусным, полезным и доступным хлебом. Обеспечивать работой тысячи людей, платить налоги, внося свой вклад в развитие экономики региона, страны.

Потребовали и не пришли

В то же время от члена совета директоров Александра Егорова поступило требование о созыве совета директоров ОАО «Курскхлеб» с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Курскхлеб», об избрании нового председателя совета директоров, секретаря совета директоров расторжением договора с регистратором АО «Курсхлеб» и заключением договора с новым регистратором.

26 октября 2020 года на основании требований Егорова в зале заседаний ОАО «Курскхлеб» собрался совет директоров компании, имея уже на руках определение арбитражного суда о запрете органам управления, в том числе совету директоров, «избранному» на годовом собрании 14 августа 2020 года прекращать полномочия единоличного исполнительного органа, избирать единоличный исполнительный орган общества, принимать решение о расторжении договора с регистратором и заключении договора с новым регистратором; инициировать созыв, подготовку и проведение общих собраний акционеров ОАО «Курскхлеб».

- Имеет место корпоративный спор, который на сегодняшний момент находится на рассмотрении в арбитражном суде, и с момента принятия данных обеспечительных мер все действия данных лиц являются незаконными и запрещены судом в качестве меры обеспечения, - говорит Владимир Георгиевич. - Мы, ОАО «Курскхлеб», вынуждены были собрать совет директоров с их же повесткой дня.

Инициаторы же совета директоров сами на него не явились.

- Дошло до абсурда, сами назначили заседание совета директоров и на него не явились, - говорит общественный деятель города Курска Эмма Федоровна Русанова. - Придите и докажите, чего вы добиваетесь и чего вам не хватает. Хлеб - всему голова, без него народ погибнет. Почему они не вспомнят слова Ольги Берггольц: «125 блокадных грамм, с песком и кровью пополам…»

10 ноября 2020 года в зале заседаний хлебозавода состоялось повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «Курскхлеб» с повесткой дня об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о финансовых результатах Общества, распределении прибылей и убытков по результатам 2019 года; о дивидендах за 2019 год; об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудита на 2020 год.

От представителей АО «Проект «Свежий хлеб» на собрание явились Левант и Ефименко. Несмотря на отказ от регистрации для участия в собрании, они на нем присутствовали.

Присутствующих зарегистрированных акционеров и их представителей оказалось достаточно для проведения собрания, кворум состоялся. Собрание было правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.

- Те акционеры, которые хотели зарегистрироваться и проголосовать, они это сделали, воспользовавшись своим правом, - отметил генеральный директор ОАО «Курскхлеб» Николай Лопатин.

Яна Шелест.

Реклама