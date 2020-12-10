Инна Князева: «Делаем упор на расширение рынка продаж»

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О дне сегодняшнем малого и среднего бизнеса наш разговор с директором ООО «ЛейблПак» Инной Князевой. Нынешний год юбилейный для «ЛейблПак»: предприятие работает на региональном рынке вот уже 15 лет. Все это время компания не меняет профиля и динамично развивается в своей сфере, производя упаковку для различных видов промышленности.

Об успехе «ЛейблПак» говорят следующие факты: ежегодно предприятие приобретает новое производственное оборудование и создает рабочие места.

А отличная репутация среди клиентов и поставщиков - гарант успеха на рынке. На сегодня в компании трудятся 59 человек.

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«Сохраняем рабочие места»

ООО «ЛейблПак» входит в состав Группы Предприятий «Фабрика полиграфии и упаковки». Специализируется на производстве гибкой упаковки и этикеточной продукции, отпечатанной флексографическим способом, а также гибких панелей приборов и клавиатур, выполняемых по технологии трафаретной печати.

- Инна Олеговна, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути становления собственного бизнеса?

- Основная трудность для нас как для производителей - это зависимость от курса валют. Все основные материалы импортные, запасные части к оборудованию и непосредственно само оборудование - также импортное. Для того чтобы его приобретать и развиваться, нам необходимо иметь либо высокий доход, либо низкие ставки по кредитам. Но, к сожалению, конкуренция в нашей сфере высокая и позволить установить комфортные цены не получается. Также не всегда получается получить долгосрочные кредиты по низким ставкам. Это существенно тормозит темп роста, и в нестабильные экономические периоды, как это было уже в 2008, 2015 и 2020 годах, приходится выживать и корректировать планы по развитию.

Также на данный момент проблемой является зависимость при подключении к энергоресурсам через частные компании: трансформаторная понижающая подстанция находится в частной собственности коммерческой организации. Других вариантов подключения у нас нет. Соответственно, перебои с подачей, отключение и другие возникающие трудности с электроэнергией не имеют алгоритма решения.

Основной финансовой нагрузкой на производственное предприятие, которое требует больших трудозатрат, является заработная плата. Налоги, кредиты, коммунальные платежи съедают оставшуюся часть маржинального дохода. Предприятиям не всегда удается оптимизировать штат сотрудников с целью роста прибыли, так как это зачастую не увеличивает рост объемов реализации, влияет на качество и сроки производства. Соответственно, необходимы меры поддержки в части уплаты налогов (суммы их начисления), ставок по кредитам и тарифов по коммунальным платежам. Особенно это актуально для производственных предприятий, создающих и поддерживающих рабочие места.

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«Более трех лет пользуемся поддержкой центра «Мой бизнес»

- В помощь предпринимателям в Курской области действует центр «Мой бизнес». Была ли оказана поддержка Вашему предприятию?

- ООО «ЛейблПак» более трех лет пользуется услугами центра «Мой бизнес». Можно сказать, что наша компания получила комплексную поддержку по различным направлениям. С помощью Регионального центра инжиниринга реализовали много проектов годового плана мероприятий. Провели сертификацию выпускаемой продукции, внедрили на предприятии систему международной сертификации ISO 9001. Нам помогают проводить цифровизацию рабочих процессов на базе 1С, что позволяет детализировать весь процесс производства и деятельность отдела продаж. Также через центр инжиниринга получили услугу по подготовке проектно-сметной документации на применение инновационной технологии для очистки воздуха на производстве. Запустили новый проект торговли розничными позициями на электронных торговых площадках. А еще мы вошли в федеральную программу Корпорации МСП по «выращиванию» предприя-тий, в рамках которой для нашей компании разработана индивидуальная карта развития. В микрофинансовой организации центра «Мой бизнес» получили микрозаем под 5% годовых. Очень важно, что у центра есть реестр добросовестных подрядчиков по оказанию услуг. И если у нас возникают идеи по запуску или внедрению каких-либо новшеств или модернизации, мы сразу же обращаемся в «Мой бизнес».

- Какие коррективы внесла пандемия коронавируса в Ваш бизнес, как справлялись с возникшими трудностями?

- В декабре прошлого года за счет кредитных средств было закуплено дорогостоящее оборудование, которое позволяет существенно увеличить объем реализации, улучшить качество и комфорт рабочего процесса. Были созданы новые рабочие места. Но с начала 2020 года ООО «ЛейблПак» испытало на себе сложную финансовую ситуацию из-за резкого падения спроса (более чем на 30%) на выпускаемую продукцию. Причина - контрагенты частично или полностью остановили свое производство в связи с COVID-19.

Мы не попадали под категорию предприятий, наиболее пострадавших, по номеру ОКВЭД и не попадаем ни под одну программу господдержки. Значительно затруднило финансовую ситуацию наличие инвестиционного кредита при снижении объемов реализации и роста курса валют: закупаемые материалы на производство на 60% состоят из импортного сырья и в РФ не производятся.

Так как работа нескольких контрагентов не возобновилась до сих пор, сейчас приходится еще сильнее делать упор на расширение рынка продаж, смотреть дальше Курской и близлежащих областей. Однако в непростой период ООО «ЛейблПак» сохранило 90 процентов своих штатных сотрудников.

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«Необходимо развивать интернет-продажи»

- И все же каковы планы вашей компании на следующий год?

- В планах на 2021 год - отработать технологию печати на пленках с твист-эффектом для кондитерских фабрик. Это позволит нашей компании выйти на новый уровень реализации, расширить географию продаж, освоить новый ассортимент выпускаемой продукции.

В связи с изменениями, которые произошли, нельзя игнорировать актуальность интернет-продаж не только розничных товаров, но и для контрактных производств. Теперь поиск партнеров осуществляется через интернет с удаленного места работы. Соответственно, нам необходимо изучить и развить интернет-маркетинг, стать узнаваемыми в других регионах, расширив географию продаж.

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Материал публикуется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.

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