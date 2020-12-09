Металлоинвест снабжает своих работников наборами СИЗ и витаминами

Металлоинвест выделил более ста миллионов рублей на допподдержку соторудников Фото: предоставлено пресс-службой

Более 100 млн рублей направила Компания «Металлоинвест» на покупку витаминных комплексов и дополнительных наборов средств индивидуальной защиты для работников своих предприятий.

Комплекты СИЗ будут выдавать каждый месяц всем сотрудникам. Новая мера поддержки стартовала в октябре и продлится как минимум до января 2021 года включительно.

Каждый месяц наборы получают более 40 тысяч работников Компании. В индивидуальный набор входят две многоразовые маски, поллитра антисептика и латексные перчатки для тех, кто находится в группе риска.

Директор департамента охраны здоровья УК «Металлоинвест» Андрей Сальников рассказал, что с первого дня пандемии каждый работник находится под пристальным вниманием медицинской службы Компании:

- Мы организовали комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить максимальную безопасность работников и членов их семей с использованием всех известных и доступных медицине средств. Сейчас показатели заболеваемости COVID19 среди работников держатся на стабильно низком уровне.

Также Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева работники получают витамины. До конца года планируется обеспечить витаминными комплексами и сотрудников других комбинатов, входящих в Компанию.

В набор входят витамин D, витамин C, мелатонин, цинк.

Кроме того, в октябре в Металлоинвесте стартовала кампания по вакцинации сотрудников от гриппа. Планируется привить практически каждого третьего, а именно - более 15 тысяч сотрудников предприятий и управляющей компании.

При корпоративных медучреждениях в городах присутствия Компании работают Ситуационные центры, куда могут обратиться за помощью работники предприятий при первых симптомах ОРВИ.

К слову, Металлоинвест реализует программу по поддержке учреждений здравоохранения Курской, Оренбургской и Белгородской областей с общим объемом финансирования более двух млрд рублей. За счет этих средств больницы получают высокотехнологичное медоборудование и средствами индивидуальной защиты, специализированный автотранспорт.