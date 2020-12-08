Игорь Артамонов наградил молодых медиков

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Они пришли работать в больницы и поликлиники региона в период пандемии коронавируса. В ноябре запросы о привлечении в медицинские организации студентов-старшекурсников и ординаторов были направлены в 17 медвузов. В начале декабря к работе приступили уже 86 молодых медиков (42 студента и 44 ординатора), 24 человека из которых приняли решение трудиться в инфекционных госпиталях. Игорь Артамонов поблагодарил молодых врачей за то, что поддержали инициативу областной власти.

«Мы очень благодарны вам за то, что вы не побоялись в этот тяжёлый период идти на передовую, которая сегодня проходит в инфекционных госпиталях, поликлиниках и больницах. Благодаря вашей помощи удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и серьёзных жалоб на их деятельность не поступает», – сказал Игорь Артамонов.

Большинство будущих специалистов сегодня трудятся в Липецке – в Липецкой областной клинической больнице, Липецком областном онкологическом диспансере, Липецкой областной клинической инфекционной больнице, Липецкой городской больнице №3 «Свободный сокол» и Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед». Кроме того, ординаторы и студенты-старшекурсники не оставили без внимания и районы области. Они помогают своим наставникам в Елецкой городской больнице №1 имени Н.А. Семашко, Грязинской межрайонной больнице, Измалковской районной больнице и Краснинской районной больнице.

Сегодня руководитель региона наградил молодых специалистов, в том числе и студентов-волонтёров из средних учебных медицинских заведений региона. 26 человек получили Благодарности главы администрации Липецкой области, 77 будущих медиков отмечены благодарственными письмами главы региона.

«Вы для нас – большая ценность. В Липецкой области – дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы продолжили работать в медицинских учреждениях региона», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.