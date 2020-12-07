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Куряне выступили на "Поле чудес"

Якубович подпевал гостям их Курска
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне рассчитывают еще вернуться на центральное ТВ

Куряне рассчитывают еще вернуться на центральное ТВ

Мужскои вокальныи ансамбль «Казачки» Юго-Западного государственного университета (руководитель заслуженныи работник культуры РФ - М. Сацук) побывал на съемках капитал-шоу «Поле чудес». Курян пригласили на передачу продюсеры «Останкино».

- Коллектив вместе с шоу-группои «Экстравагандзои » (рук. Н. Осипова) отправился в Москву на съемки. Несмотря на большои опыт выступлении на различных россии ских и мировых площадках, для ребят съемки на федеральном телевидении были дебютом на большом ТВ. Они очень ответственно подошли к выполнению поставленнои задачи, - рассказали в вузе.

29 ноября рано утром ребята уже были в телецентре и готовились к съемкам, которые проходили в известнои многим четвертои студии. На репетиции продюсеры телепередачи отметили хорошую подготовку и опыт выступлении ансамбля.

И вот он тот долгожданныи момент. Артистов приглашают в студию, где уже находится бессменныи ведущии капитал-шоу Леонид Якубович. Все готово к съемке. Камера.... Мотор…

Куряне наблюдали за тем, как творится магия съемочного процесса передачи,известнои каждому россиянину, и ждали своего выхода. Звучит музыка и коллектив начинает свое выступление. Леонид Аркадьевич, подпевая и пританцовывая, наблюдал за выступлением ансамбля.

- Это был незабываемыи момент! - рассказывают участники телесъемок.

Сами съемки «Поле чудес» слаженные и отточенные, все расписано по минутам, и отступление от графика неприемлемо. Но, несмотря на это, после того как первая трои ка игроков закончила игру, ребята сделали памятную фотографию с Леонидом Якубовичем. Популярный телеведущий отметил профессионализм коллектива и поблагодарил за выступление!

Программа с участием ансамбля «Казачки» вышла в эфир 4 декабря 2020 года на Первом канале.

- Мы уверены, что наших студентов будут приглашать для участия в подобных масштабных проектах еще не один раз! - говорят в вузе.

КультураКультура: КУМИРЫ

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