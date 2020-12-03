Глава Липецкой области Игорь Артамонов побывал с рабочей поездкой в Лебедянском районе

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Они обсудили социальные вопросы, в частности, реализацию программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, развитие индивидуально жилищного строительства, выплата пособий многодетным.

Как рассказал Роман Панфилов, городу нужна новая школа на 1200 мест. Для этого требуется финансирование, рассматривается строительство учебного учреждения на условиях концессии. Также жители просят построить дома культуры в селах Курапово и Троекурово. «Необходимо работать с сельзохпроизводителями, в Лебедянском районе много крупных предприятий и нужно не бояться просить их помочь с ремонтом и строительством важных социальных объектов. Бизнес должен активно участвовать в развитии района и выполнять социальные обязательства», - отметил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов также пообщался с главными врачами Лебедянской центральной районной больницы и Данковской межрайонной больницы. Он поинтересовался тем, как медики обеспечены транспортом, существуют ли очереди в больницах, справляются ли с нагрузкой работники скорой помощи, привлекают ли врачи волонтеров. В поликлиниках созданы выездные бригады, участковые врачи тестируют выписывают рецепты и даже доставляют лекарства на дом заболевшим коронавирусом.

За последние дни в Данкове и Лебедяни выписано 168 рецептов, 20 человек получили бесплатные лекарства на дом. В списке препаратов – антибиотики, противовирусные, витамины.

После совещания в администрации района Игорь Артамонов прогулялся по историческим улицам города. В 2021 году запланировано благоустройство пешеходной улицы Мира, Базарной площади и прилегающей территории. Средства на это поступят в виде федерального гранта по итогам IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Центральная историческая часть Лебедяни разделится на зоны для тихого отдыха, детского и культурно - развлекательного.

«Улица красивая, сохранились здания XIX – начала XX веков. Но современные торговые вывески, разные по цветы и стилю, магазины портят ее вид. Общественное пространство должно преобразиться и привлечь туристов», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.