Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с волонтерами акции #МыВместе

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками акции взаимопомощи #МыВместе. Она направлена на поддержку пожилых, одиноких, маломобильных жителей, а также медиков региона во время пандемии коронавируса.

Акция #МыВместе была запущена в марте Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом. По всей стране развернуты волонтерские штабы помощи, в состав которых входит более 100 тысяч человек. В Липецкой области в акции задействовано более 450 волонтеров.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – сказал Игорь Артамонов, открывая встречу. – Сегодня помощь волонтеров актуальна как никогда. Это самоотверженный и бескорыстный труд. Вы очень нужны тем, кто нуждается в поддержке».

Во встрече с главой региона в администрации области приняли участие волонтеры Липецкого медицинского колледжа (координатор Елизавета Жаворонкова), Молодежка-ОНФ (координатор Алина Теперик), волонтеры ресурсного центра добровольчества Липецкой области, члены Молодой гвардии (командир волонтерского отряда при штабе «Единая Россия» Алина Ширяева). Юноши и девушки рассказали о своей работе. Часть волонтеров из штаба управления молодежной политики помогает пожилым людям и людям из группы риска. Они доставляют продукты, рецепты и лекарства, помогают с оплатой жилищно-коммунальных услуг, работают в колл-центре ЕДС, принимая заявки, а также консультируют по работе Единой диспетчерской службы.

Кроме того, волонтеры работают в поликлиниках и больницах. Они проводят мониторинг аптек на наличие необходимых лекарств, систематизируют данные амбулаторных больных, обрабатывают звонки в колл-центре, информируют о результатах тестов, регистрируют вызовы на дом и работают в регистратуре. Также добровольцы помогают липецким медикам с организацией вакцинации, доставляют врачам в больницы горячие обеды, сотрудничая с партнерами акции #МыВместе.

Игорь Артамонов поблагодарил волонтеров за их активную гражданскую позицию. «Это очень важно в сегодняшней ситуации. Вы, как и врачи, находитесь на передовой борьбы за здоровье и жизни людей. Спасибо за ваши руки и отзывчивое сердце. Мы всегда поддержим все добрые начинания волонтеров», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.