"Особое внимание - вопросам охраны труда и бережному отношению к окружающей среде"

Комбинат подтвердил соответствие международным стандартам Фото: предоставлено пресс-службой

Представители немецкой компании TÜV NORD CERT GmbH провели независимую проверку интегрированной системы менеджмента на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест») и пришли к выводу, что она соответствует международным стандартам качества, охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента.

Таким образом подтвердено соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2015, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда международному стандарту ISO 45001:2018, системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001:2015 и системы энергетического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.

Ведущий аудитор Дмитрий Панкратов рассказал, что в ходе проверки была отмечена четко организованная командная работа коллектива комбината, высокая компетентность персонала, положительная динамика показателей в области качества процессов:

– На предприятии осваивают современные инструменты и методики в области технического управления, экологического менеджмента, повышается надежность обеспечения энергоресурсами, создают комфортные и безопасные условия труда

Эксперты проверяющей компании в очно-дистанционном формате проверили работу подразделений Михайловского ГОКа. Аудиторы сделали вывод, что выполнены все требования международных стандартов. Проверяющие также отметили стремление руководителей и специалистов к совершенствованию уровня организации производственной и управленческой работы комбината.

Управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров подчеркнул, что Металлоинвест реализует комплексную программу модернизации предприятия:

- Мы внедряем новые технологии, закупаем современное оборудование, повышаем качество железорудной продукции. Особое внимание при этом уделяется вопросам охраны труда и бережному отношению к окружающей среде.