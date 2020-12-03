Бизнес в пандемию: испытание и точки роста

.

Круглый стол, посвященный теме малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, организованный центром «Мой бизнес» при поддержке газеты «Комсомольская правда», состоялся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обсуждали меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Курской области в период пандемии и возможности для переорганизации своего дела.

О том, какие механизмы помощи действуют сегодня на государственном уровне, проинформировал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов:

- Большое значение в решении вопросов социально-экономического развития страны отводится малому и среднему предпринимательству, и особенно в сегодняшних условиях. Эпидемия коронавируса больно ударила по этой сфере региональной экономики. Компании малого и среднего бизнеса испытали шок. Все усилия были направлены на то, чтобы сохранить рабочие коллективы и не допустить сбоев в выпуске продукции. Стратегии и связанные с ними инвестиции в развитие бизнеса пришлось пересматривать, принимать новую реальность.

Правительство страны чутко отреа- гировало на возникшие проблемы. Еще в начале пандемии были предложены субсидии предпринимателям - средства на выплату зарплаты, на поддержку бизнеса, сохранение занятости. В перечень пострадавших отраслей поэтапно добавлялись различные виды деятельности. В центре «Мой бизнес» были оперативно разработаны специальные программы микрофинансирования: «Туризм», «Антикриз-2», «Рефинанс», «Лайт». Последний продукт доступен даже для микробизнеса - под комфортные 1,5% годовых. Кстати, в мае прошла докапитализация фонда микрофинансирования. В регион поступило более 200 млн федеральных средств, что сразу удвоило объем фонда.

По предварительным подсчетам экспертов, первая волна коронавируса затронула около 65 - 70% представителей малого и среднего бизнеса Курской области. В той или иной мере пострадали около 20 тысяч предпринимателей. Часть фирм и организаций оперативно подстрои-лись под ограничения, введенные вместе с режимом повышенной готовности. Некоторые предприятия перепрофилировали свою деятельность с учетом возникшего спроса. Например, легкая промышленность стала выпускать медицинские маски, защитные костюмы, а пищевая наладила производство витаминизированных добавок. Производственные предприятия области смогли расширить перечень выпускаемой продукции, под новые условия ведения бизнеса переориентировался и курский общепит. С первых дней ввода ограничений значительная часть кафе и ресторанов перешла на доставку. Частично в данном случае пострадал обслуживающий персонал, непосредственно работавший с клиентами вживую: нет посетителей - нет и работы.

.

Как выручают кофе и пончики

Как в нынешней ситуации выживают регио- нальные предприниматели? О своем опыте рассказал основатель ООО «Бар-проект» Дмитрий Смахтин - 30-летний владелец сети кофеен. Пять его заведений в Курске пользуются популярностью не только у любителей кофе и пончиков, но и у тех, кто ищет уютное место для работы или встречи с друзьями. В каждой кофейне царит атмосфера уюта. Дмитрий с детства чувствовал в себе предпринимательскую жилку. Каким был его путь к успеху и как удается адаптироваться во время пандемии?

- Во время пандемии каждая профессия подверглась каким-либо испытаниям, - говорит Дмитрий. - Поэтому, когда у меня спрашивают: «Как дела?» - я отвечаю: «Как у всех - сложно, работаем, что-то предпринимаем». В общепите непросто найти персонал, обучить его, а потом еще удержать. Поэтому одно из первых решений, которое у нас было - сохранить команду, чтобы невзирая ни на что, когда все начнет восстанавливаться, продолжить работать в привычном режиме. Пришлось быстро адаптироваться - бариста перевели в маркетинг, они занимались соцсетями, развитием доставки. Воспользовались беспроцентным кредитованием и не только сумели сохранить персонал, но и набрали дополнительно шесть-семь человек.

Мы не опускаем руки, сейчас продолжаем менять направление. Даже открыли еще одну точку. Вспоминаем, как когда-то начинали, и сейчас делаем то же самое.

Сложностей в получении поддержки не было. Шли шаг за шагом, выясняли, какая помощь предусмотрена нашему бизнесу. И поэтапно получили все, на что рассчитывали.

И сами помогали. Во время пандемии Дмитрий и его коллектив начали поддерживать врачей, которые борются с эпидемией коронавируса, угощали их кофе и пончиками:

- Не хотелось в это сложное время становиться человеком, который только что-то получает. Было желание проявить ответственность, помочь другим

Успех сопутствует первопроходцам

Предприятие «ФормТекс» до пандемии выпускало текстиль для ресторанов и гостиниц. Но с введением ограничений основные заказчики не смогли работать на полную мощность, количество заказов резко сократилось, и тогда генеральный директор компании Мария Казакова в кратчайшие сроки переориентировала производство на пошив масок. В итоге предприятие сработало даже лучше, чем за такой же период годом ранее. Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области помог преодолеть сложности с сырьем и разрешительными документами. Сейчас «ФормТекс» получает регистрационное удостоверение на производство противочумных костюмов.

Как же Марии Казаковой удалось добиться успеха и удачно перепрофилировать свой бизнес?

- Когда началась пандемия, у нас сорвались все контракты. Я решила перепрофилировать бизнес на производство масок. Большие проблемы были с сырьем. В России не производят ни ткани, ни фурнитуру. Чтобы закупить все это, пришлось приложить массу усилий. К тому же мы узнали, что региональный комитет промышленности ищет производителей, которые изготавливают многоразовые маски. Поскольку мы были первопроходцами, от заказов не было отбоя. Мы набрали новых сотрудников - высококвалифицированных специалистов. Сейчас компания вернулась к выпуску своей традиционной продукции, но также продолжаем выпускать и многоразовые маски, и защитные комбинезоны.

Поэтому мой совет всем, кто трудится в сфере бизнеса, - верить в себя!

От кадрового агентства - до онлайн-школы

Предприниматель Людмила Колокольчикова в начале пандемии закрыла кадровое агентство, которым занималась на протяжении 17 лет, и взялась за профориентацию детей. Центр «Мой бизнес» помог Людмиле съездить на выставку в Челябинск, где она нашла партнеров, в том числе из-за рубежа - Казахстана и Америки. Сейчас бизнесвумен учит английский язык и думает о международном сайте.

- Мое дело - кадровое агентство - «сгорело» в один день, - рассказывает Людмила Колокольчикова. - Пришлось закрыть офис, там же оставить всю мебель. Забрала только документы и печати. У меня остались голова, мои знания и ноут- бук. 20 марта я села и написала в соцсети: «Может быть, кому-то нужна помощь в профориентации детей? Я могу помочь. Недельный курс - за одну тысячу рублей». Собрала шесть человек. Родители были в восторге. На следующей неделе поставила новую цену - две тысячи рублей. И тоже собрала группу. Так я организовала онлайн-школу. И это стало моей работой. Летом я продолжала проводить курсы. Поя-вились партнеры за рубежом. Поя-вилась мысль упаковать бизнес во франшизу. В центре «Мой бизнес» в рамках господдержки мне очень здорово с этим помогли. Уже сейчас у меня в очереди на покупку франшизы порядка десяти клиентов по всему миру.

Предпринимательница планирует запустить большой проект для детей-билингвов со всего мира. Уже оформлен новый товарный знак - «10-25. Академия профессионального выбора». На курянку вышел партнер - консультант по международному образованию, появились новые направления в бизнесе.

- Большим подспорьем стало обу-чение в «Школе РЭЦ», организованной Центром поддержки экспорта, прослушала цикл семинаров по экспортной тематике. Теперь у меня есть уверенность, что я подкована в этом вопросе.

Я бы никогда не поверила, что за полгода преодолею такой путь. Кроме того, в этом году я стала амбассадором бренда «Мой бизнес», всем рассказываю, что есть меры поддержки, и на своем примере показываю, что они действительно работают. Возможно, многим это позволит «выскочить» из своих потерь и неудач на тот уровень, который позволит расти.

Кстати, Людмила еще и ведет свой блог, пишет рассказы о предпринимательстве и искренне верит в то, что все будет хорошо:

- Выжили те, кто не сидел на месте. Если бы у меня не получился этот вариант, я бы уже через неделю что-нибудь еще придумала.

Открыты и готовы к диалогу 24/7

Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области Евгений Жиров считает, что знания и опыт, которые уже есть у предпринимателей, очень важны, нужно только стараться не опускать руки:

- Самое главное - верить в лучшее. А мы постараемся организовать ту предпринимательскую среду, которая поможет создать новые рабочие места, получать доход и расти как области, так и стране в целом.

- В условиях пандемии малому и среднему бизнесу стоит обратить внимание на онлайн-формат. Возможно, переориентировать свой бизнес, продумать варианты доставки, к примеру, формировать новое клиентское сообщество. Мы всегда готовы подставить плечо. Интересной представляется сейчас производственная сфера, потому что те курсовые валютные разницы, которые сейчас есть, дают возможность отечественному производителю шире представить свою продукцию на отечественном рынке. Также работают инструменты поддержки в виде государственного лоббирования отечественных производителей, - отметил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов. - Выводы по итогам второй волны делать пока преждевременно. В любом случае мы открыты и готовы к диалогу 24/7.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе 3 сентября открылся центр «Мой бизнес». На площади около полутора тысяч квадратных метров создана инфраструктура поддержки бизнеса: Микрофинансовая организация и Гарантийный фонд, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга. Работают окна оказания услуг сотрудниками МФЦ и Центра компетенций в сфере АПК. «Мой бизнес» предоставляет около 200 услуг как начинающим, так и опытным предпринимателям.

НАША СПРАВКА

В Курской области активно реализовывались федеральные меры поддержки МСП:

- банковский сектор региона провел более 500 реструктуризаций кредитов на сумму 2,8 млрд рублей;

- на сохранение занятости предоставлено 215 кредитов (под ноль процентов) на общую сумму почти 400 млн рублей;

- на возобновление деятельности предоставлено 1212 кредитов на сумму почти 2 млрд рублей (под 2% );

- налоговыми органами предоставлены субсидии 8911 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 580 млн рублей.

В этом году в регионе продолжена реализация мероприя- тий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проведена большая работа по организации взаимодействия с Минэкономразвития России по привлечению федерального финансирования, правовому сопровождению нацпроекта, разработке мер и механизмов государственной поддержки регионального предпринимательства.

Предоставляются региональные субсидии начинающим собственное дело, промышленным предприятиям на возмещение затрат по приобретению оборудования, модернизации производства и уплате части налога при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы), бизнесу, действующему в приоритетных отраслях экономики по сертификации и патентованию и участию в выставочной дея- тельности. Причем для начинающих и промышленных предприятий, приобретающих оборудование для производства средств индивидуальной защиты, увеличен максимальный объем субсидии до 500 тыс. рублей и 5 млн рублей соот- ветственно. Малый и средний бизнес в муниципальных образованиях получил софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Материал публикуется в рамках реализации национального проек-та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.