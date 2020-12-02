Курский центр диагностики и лечения пациентов с коронавирусом получил компьютерный томограф

Аппарат компьютерной томографии обладает высокой точностью исследования Фото: предоставлено пресс-службой

Cовременный аппарат компьютерной томографии для амбулаторного центра диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, поступил в Курскую городскую больницу №6.

Как рассказала главный врач курской городской больницы №6 Светлана Бабичева, открытие центра и приобретение такого оборудования – это большое подспорье:

- На базе нашей больницы всегда работало пульмонологическое отделение, надеемся, что и в «мирное» время будем пользоваться этим аппаратом. Конечно, это большая помощь от компании «Металлоинвест» нашим докторам в диагностике заболеваний бронхолегочной системы.

Аппарат компьютерной томографии обладает высокой точностью исследования. Он создает очень качественное трехмерное изображение (128 срезов), что дает возможность точно определить локализацию, протяженность и характер очагов заболеваний.

За сутки центр способен принять от 20 до 35 больных.

С самого начала пандемии Металлоинвест реализует масштабную программу поддержки медицинских учреждений в регионах своего присутствия. На эти цели в общей сложности уже израсходовано два млрд рублей, из них около 600 млн рублей – на поддержку здравоохранения в Курской области.