140 активистов программы "Откликнись!" встретились онлайн

В этом году стратегические и образовательные направления программы проходили только в онлайн-формате Фото: предоставлено пресс-службой

Впервые слет участников программы корпоративного волонтерства «Откликнись!» прошел в онлайн формате. В слете приняли участие 140 активистов. Все они - сотрудники предприятий Металлоинвеста - Лебединского горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Оскольского электрометаллургическом комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

На слете эксперт Юрий Калашников провел деловую игру «Человеческий капитал», обучающую навыкам партнерского взаимодействия. Об главных правилах построения эффективной работы в команде и мотивации рассказал специалист из Канады Крис Джарвис - соучредитель глобального агентства Realizedworth, которое разрабатывает и реализует программы волонтерства и благотворительности.

Движению «Откликнись!» уже два года. За это время к нему присоединились 1600 волонтеров. Они провели более 150 акций и мероприятий.

Однако в этом году стратегические и образовательные направления программы проходили только в онлайн-формате. И только несколько проектов, проведение которых возможно с соблюдением всех мер безопасности, остались в прежнем формате.

Так, в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе активисты Металлоинвеста выполнили более двух тысяч персональных запросов пожилых и собрали внушительную сумму пожертвований - миллион рублей, которую удвоила Компания.

А к Экомарафону за два летних месяца присоединилось более 800 активистов. Они провели 37 экологических акций.

Как отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев, идея волонтерского движения – сделать мир лучше – созвучна философии бизнеса Компании:

– Мы видим себя командой единомышленников, которая на основе партнерства с клиентами, поставщиками, региональными властями и местными сообществами меняет мир к лучшему. Продукция Металлоинвеста закладывает основы «зеленой» металлургии, помогает отрасли развиваться в направлении экологичности и сокращения углеродного следа.

Участники слета подвели итоги работы прошлого года, обменялись опытом. Теперь волонтеры планируют провести слет весной, и определить новые задачи.

К слову, в ноябре этого года компания «Металлоинвест» была отмечена сразу в двух номинациях Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел – 2020".