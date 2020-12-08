На МГОКе продолжается модернизация

Металлоинвест модернизирует оборудование Фото: предоставлено пресс-службой

Замена магнитных сепараторов завершили в цехе обогащения на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Этот проект - часть масштабной программы Компании по модернизации и техническому перевооружению подразделения комбината. Цель - увеличить объемы производства.

Как рассказал начальник участка обогащения №2 обогатительной фабрики Михайловского ГОКа им А.В. Варичева» Максим Моисеев, в устанавливаемых магнитных сепараторах за счет измененной конструкции ванны перемещение и промывка поступающей пульпы происходит основательно, а полезный компонент извлекается максимально эффективно:

– В результате повышается извлечение полезного компонента. Это приводит к росту объемов концентрата.

Новое оборудование – отечественного производства. Оно предназначено для обогащения методом мокрой сепарации магнитных руд. Его отличительная особенность - повышенная надежность, простота эксплуатации и обслуживания.

Так, замена однобарабанных магнитных сепараторов на более современные и производительные увеличит выпуск железорудного концентрата на 10,2 тысячи тонн в год. За полгода на фабрике заменили 23 сепаратора.

Устройство сепараторов ПМБ ПП-120/300 дает возможность изменять положение магнитных систем, создавать оптимальный режим работы.

Демонтировали старые и установили новые сепараторы, каждый из которых в сборе весит более пяти тонн, бригады ремонтно-механического управления комбината.