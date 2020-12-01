"Производить линейку высококачественной железорудной продукции"

В этом году на Михайловском ГОКе начали выпускать железорудные окатыши премиального качества Фото: предоставлено пресс-службой

О перспективах развития горнорудных предприятий рассказали представители Компании «Металлоинвест» на конференции «Чистая сталь: от руды до проката - 2020», которая прошла 24-25 ноября в онлайн формате. Также здесь озвучили практику производства чистой стали на предприятиях Компании.

Мероприятие было организовано Ассоциацией сталеплавильщиков совместно с Металлоинвестом, Научным советом по металлургии и металловедению отделения химии и наук о материалах РАН, НПО ЦНИИТМАШ и компанией i3D.

Конференция проводится с целью обмена опытом в области научно-технических достижений в металлургическом производстве, обсуждения тенденций производства и потребления сырья для черной металлургии, новых возможностей по выпуску высококачественной металлопродукции, развития сотрудничества между металлургами и предприятиями смежных отраслей, повышения квалификации специалистов черной металлургии.

В этом году на Михайловском ГОКе начали выпускать железорудные окатыши премиального качества (DR-grade), которые предназначены для последующей металлизации – производства прямовосстановленного и горячебрикетированного железа (ПВЖ/ГБЖ). Содержание железа в окатышах составляет примерно 68%, уровень вредных примесей – диоксида кремния и серы – крайне низок. При производстве ПВЖ/ГБЖ из таких окатышей экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. А выбросы парниковых газов ниже на 60%.

На ОЭМК им. А.А. Угарова испльзуют технологию прямого восстановления железа и плавки в электропечах. Это позволяет получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. А это - гарантия стабильно высокого спроса на него, как в России, так и за ее пределами.

- Комбинат постоянно наращивает объем использования железа прямого восстановления при производстве стали, сокращая потребление металлолома. При этом было достигнуто более низкое содержание цветных и вредных примесей, – говорит Сергей Коршиков, начальник отдела управления технического сопровождения сталеплавильного производства ОЭМК.

К слову, важная роль в повышении качества стальной продукции на ОЭМК отводится развитию комплексов внепечной обработки и разливки стали. Это обеспечивает соответствие продукции требованием мирового рынка.

Директор горного дивизиона УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов рассказал:

- Цель, которую мы перед собой ставим – производить линейку высококачественной железорудной продукции от доменных окатышей с уровнем железа минимум 65% и кремнезема менее 5% до премиальных DR-grade окатышей с уровнем железа более 67,5% и содержанием кремнезема менее 1,5%. Металлоинвест продолжает повышать качество концентрата, при этом делает упор на рост производства высокомаржинальной продукции – окатышей и горячебрикетированного железа. Мы стремимся выйти по качеству продукции на уровень лучших мировых стандартов. Важный аспект в деятельности Компании – это сокращение воздействия на окружающую среду. Все проекты, которые мы реализуем, направлены на значительное сокращение выбросов, экономию энергоресурсов.