Воронежцы смогу проверить свои знания о Великой Отечественной войне в День Неизвестного солдата

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Ожидается, что всего в нем примут участие порядка миллиона человек из России и еще почти 50 стран мира.

Участниками теста на знание истории Великой Отечественной войны могут стать все желающие. В Воронежской области тестирование будет проводиться в двух форматах. Проверить свои знания воронежцы смогут на площадках в школах и ведущих вузах региона, которые начнут работу 3 декабря в 11.00 по местному времени. Мероприятие здесь будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Список всех доступных в регионе площадок расположен здесь. Кроме того, можно будет пройти онлайн тестирование на сайте проекта, оно будет доступно в течение всего дня по московскому времени. В текущих условиях распространения коронавирусной инфекции организаторы акции рекомендуют пройти в этом году тест именно в дистанционном формате.

Участникам предстоит ответить за 30 минут на 30 вопросов о наиболее значимых событиях военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы. Все тестовые задания подготовил профессорско-преподавательский состав Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Отметим, что инициатором этой международной акции в рамках проекта «Большая история» является Молодежный парламент при Государственной Думе. Региональным координатором проведения теста традиционно выступает Комитет по образованию, науке и молодежной политике Воронежской областной Думы.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что большую часть участников этой ежегодной акции в регионе традиционно составляют школьники и студенты, и именно призвать молодежь к изучению истории своей страны является основной целью проекта.

— Главная задача проекта — повысить интерес к изучению истории страны и малой родины, особенно у школьников и студентов, — сказал Владимир Нетёсов. — Эта акция, которую региональный парламент традиционно поддерживает, позволит не только проверить уровень знаний, но и в очередной раз напомнит о славных событиях истории Отечества, позволяющих гордиться нашей страной.

Отметим, что в прошлом году Воронежская область вошла в десятку субъектов РФ с лучшим показателем по данному тесту.