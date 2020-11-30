Проекты волонтеров движения "Откликнись!" отмечены на международном форуме

Металлоинвест занял призовые места в конкурсе Чемпионы добрых дел Фото: предоставлено пресс-службой

Московский международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» прошел 23 ноября в онлайн формате. Он собрал более 90 экспертов из 11 стран мира. Спикеры поделились кейсами, выделили тренды социальной сферы, обсудили потенциал устойчивых практик для развития бизнеса и проанализировали приобретенный в условиях COVID-19 опыт корпоративного волонтерства.

Сразу в двух номинациях шестого Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» – 2020 - «Наставничество» и «Навыковое волонтерство» - отмечена компания «Металлоинвест».

Награды были вручены в рамках IX Международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который организован Ассоциацией менеджеров и Национальным совет по корпоративному волонтерству при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Проект, ориентированный на помощь в обучении и организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Равенство», жюри оценило в номинации «Наставничество». В рамках проекта волонтеры учили ребят бытовым навыкам, вместе посещали выставки, спортивные мероприятия, турслеты. Кроме того, активисты отремонтировали и оборудовали помещении организации комнаты для занятий кулинарией и компьютерным технологиями. Как итог волонтеры Михайловского горно-обогатительного комбината им. А. Варичева - на втором месте в этой номинации.

Первое место в номинации «Навыковое волонтерство» заслужили волонтеры Лебединского горно-обогатительного комбината. Их проект «Чемпион по эффективности» - образовательный квест для школьников, во время которого изучаются технологии бережливого производства.

В рамках церемонии награждения начальник управления устойчивого развития компании «Металлоинвест» Анастасия Савельева выступили модератором дискуссии на тему «Корпоративные волонтеры — движущая сила городов».

К дискуссии присоединились спикеры из России, Германии и Японии, эксперты из SAP, Airbus, «Северсталь», «Норникель», CrossFields, IAC Berlin, You Social и фонда «Детский форсайт». Участники познакомились с решениями, демонстрирующими важную роль волонтеров – от регулярных акций помощи до инновационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Движение «Откликнись!» среди сотрудников компании "Металлоинвест" действует вот уже два года. Сейчас к нему присоединилось уже более 1600 волонтеров. Активисты за это время провели более 150 акций и мероприятий.

Так, в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе добровольцы Металлоинвеста выполнили более двух тысяч запросов от пожилых, а также собрали миллион рублей в качестве пожертвований. Эту сумму удвоила Компания.