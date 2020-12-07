Ушел почетный гражданин Курска, писатель-фронтовик Петр Михин

Петр Алексеевич прожил долгую и яркую жизнь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Утром 7 ноября не стало почетного гражданина Курска, фронтовика, писателя Петра Алексеевича Михина.

20-летним юношей со скамьи Ленинградского педагогического института Петр Алексеевич ушел на фронт. Петр Михин принимал участие в Курской битве, в битве подо Ржевом, в Сталинградской битве. В Великую Отечественную войну в составе советских войск он прошел Белоруссию, Молдавию, Болгарию, Румынию. Также воевал против Японии в конце Второй мировой.

После войны Петр Михин преподавал математику и около 30 лет руководил Курским областным институтом повышения квалификации учителей. Наш земляк является почетным гражданином города Курска, Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области.

Петр Алексеевич - автор ряда документальных книг о Великой Отечественной войне, часть из которых издана за рубежом. В своих произведениях он рассказывал суровую правду о войне глазами простого солдата, прошедшего эти суровые времена.

Петр Алексеевич писал книги, в которых простым и доступным языком рассказывал «окопную правду» солдатского быта.

Петр Алексеевич был видным общественным деятелем, очень общительным, искренним и открытым человеком. До последних дней он принимал активное участие в общественной жизни региона, охотно делился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Несколько публикаций по воспоминаниям ветерана выходили и на страницах "Комсомольской правды".

Редакция "Комсомольской правды" выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Алексеевича Михина.