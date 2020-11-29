Коронавирус в Курске, последние новости на 29 ноября 2020 года: в торговых центрах увеличат число дезинфекций

В регионе сохраняется сложная обстановка по коронавирусу Фото: Из архива КП.

В медицинских учреждениях региона к оказанию помощи привлечены ординаторы, студенты и преподаватели КГМУ - по последним данным, трудоустроено уже 720 человек. Из них в ковидных стационарах работают 315 человек.

В первичное звено здравоохранения направлено 175 учащихся медицинского университета, 49 – на станцию скорой медицинской помощи. Определены студенты, ординаторы и в другие медучреждения Курска и центральные районные больницы – всего 174 человека.

В рамках практической подготовки для оказания помощи населению региона направлено в медучреждения 552 студента и 152 ординатора.

В качестве добровольцев помощь на входных фильтрах, в call-центрах и регистратурах оказывает 161 волонтер из КГМУ, 321 человек помогает в доставке продуктов и лекарств пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на самоизоляции.

Курская областная клиническая станция переливания крови производит антиковидную плазму, которую направляют в стационары для лечения больных с коронавирусом. На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму крови для лечения больных COVID-19. Это здоровые пациенты, в крови которых при обследовании обнаружились антитела к коронавирусу.

- Получено более 650 доз плазмы, 452 из них выдано в медицинские организации. В основном направляем в БСМП и стационар Железногорска. По объему, заготовке и выдаче плазмы мы находимся на третьем месте в ЦФО, - рассказал главный врач станции Алексей Ковалев.

За полгода использования антиковидной плазмы реанимационным отделением БСМП накоплен положительный опыт лечения пациентов.

- Мы активно применяем плазму для больных с новой коронавирусной инфекцией; при отсутствии противопоказаний как на начальных этапах заболевания, так и на более поздних периодах - после 21 дня. За это время получили кровь уже сто человек, использовали мы около 250 доз, - сообщил заведующий отделением реанимации БСМП Александр Кузьменко.

Антиковидная плазма применяется в комплексной терапии. Уже через несколько дней после переливания состояние пациентов стабилизируется, улучшается их самочувствие, ускоряется процесс выздоровления, говорят медики.

По рекомендациям Роспотребнадзора предприниматели должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, поэтому несколько раз в течение дня в торговых центрах проводятся обработка поверхностей, влажная уборка. Как правило, с этим справляется клининговая служба самих ТЦ. Работу мастеров чистоты могут видеть посетители, сообщили в администрации региона.

Глобальная же дезинфекция скрыта от посторонних глаз, потому что проводят ее ночью. Обрабатывают каждый уголок помещения, каждую деталь. При этом используются специальные средства: они нетоксичны, наносятся с помощью технологии «сухой туман», что крайне важно – имеют пролонгированное действие.

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области уже сейчас обращает внимание руководства торговых центров на то, что количество дезинфекций, уборок, включая генеральные, в предновогодний период необходимо увеличить, поскольку трафик покупателей в декабре будет расти.