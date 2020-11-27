Цифровые технологии мирового масштаба шагнули в Черноземье

Внедрение новой системы управления сетями и значимость проекта для региона по достоинству оценили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Первый в России межрегиональный Центр управления сетями (ЦУС) на минувшей неделе был открыт в Курске. Этот уникальный информационный конгломерат взял под контроль сетевые объекты всей Курской области. В планах - объединить в единое информационное пространство и сетевые объекты соседней Орловской области. А в перспективе - расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.

Открытие ЦУС в Курске - один из ярких примеров динамичного развития цифровой экономики в регионах.

А о масштабах проекта говорят следующие цифры. Так, зона обслуживания ЦУС уже в ближайшей перспективе покроет более 1,8 миллиона потребителей. Максимальная потребляемая мощность центра - свыше 1 ГВт. То есть это практически мощность энергоблока современной АЭС.

Присутствующим продемонстрировали работу ЦУС в режиме реального времени. Открытие ЦУС в Курске - один из ярких примеров динамичного развития цифровой экономики в регионах.

Практически полностью отечественная технология

На торжественное открытие межрегионального Центра специально в Курскую область прибыл министр промышленности РФ Денис Мантуров. Также в мероприятии приняли участие генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, губернатор Курской области Роман Старовойт.

Как отметил Павел Ливинский, главная особенность нового объекта - то, что это практически полностью отечественная технология. ЦУС действует на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, способного обрабатывать свыше 75 тысяч сигналов в секунду.

Принцип работы таков: диспетчер имеет полный доступ к коммутацион-ным аппаратам энергообъектов на расстоянии. Таким образом, вся информация о сбоях в системе моментально поступает в ЦУС. Система обеспечивает оперативную связь со всеми бригадами зоны обслуживания.

Если говорить подробнее о принципах работы ЦУС, то полное взаимодействие с потребителями по всем вопросам осуществляет контакт-центр, который базируется на двух площадках - в Белгороде и Иваново. В работе контакт-центра задействовано более ста операторов. Но это не предел: потенциально число операторов может быть увеличено в пять с половиной раз, до 600. Каждое обращение потребителя регистрируется в системе. Таким образом, диспетчер, оперативно получив информацию, в сжатые сроки организует аварийно-восстановительные работы.

Важный помощник - электронный оперативный журнал, в нем автоматически фиксируются все значимые события. Также в распоряжении специалистов геоинформационная система (ГИС) и метеопортал, которые позволяют отслеживать любые изменения оперативной обстановки. В случае сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на каком-либо объекте можно получить дополнительные сведения при помощи системы охранно-технологического видеонаблюдения.

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Обеспечен самый высокий уровень информационной безопасности

- Современные программные продукты дают диспетчерам полный инструментарий для наблюдения и контроля за состоянием сети, оперативных переключений и организации работы бригад для быстрого устранения нарушений. Внедренные отечественные решения не только соответствуют современным требованиям, но и превосходят по функционалу лучшие мировые аналоги. При этом обеспечивается самый высокий уровень информационной безопасности, - подчеркнул Павел Ливинский.

Оператор и диспетчер обмениваются между собой данными с помощью информационной системы. Приходит сигнал, диспетчер регистрирует сообщение на специальном портале. А оператор Центра получает информацию об авариях, плановом отключении или каком-либо изменении в сетях. Любому потребителю, обратившемуся в контакт-центр, предоставляется полная информация о ситуации: когда будет восстановлено электроснабжение и какие работы ведутся. Информирование осуществляется в режиме реального времени.

Обеспечивает работу ЦУС надежная и разветвленная система связи. В работе все необходимые каналы связи.

Во время торжественного открытия Центра присутствующим продемонстрировали текущую загрузку портала. В смене находилось 122 оператора, поступило 95 вызовов.

По прогнозу нагрузка на контакт-центр составит три миллиона звонков за год. ЦУС обеспечивает 365 рабочих мест для операторов, число которых может быть увеличено при неблагоприятных погодных явлениях.

Вся полученная информация отображается на информационной карте. В момент демонстрации работы системы поступило 48 обращений из разных регионов, все они были оперативно отработаны.

Кроме этого, идет работа над информированием потребителей о плановых отключениях с помощью робота-оператора. Это своего рода цифровой помощник. Список потребителей, которые могут попасть под отключение, поступает роботу, который обзванивает каждого и предупреждает о возможном отключении. Примечательно, что с роботом возможен живой диалог, что также было продемонстрировано во время презентации. Электронный помощник отвечает на вопросы и поддерживает диалог. А стенограмма записи хранится до трех месяцев.

Кроме оперативных функций диспетчерской оперативно-информационный комплекс позволяет еще рассчитывать потери электроэнергии на каждом из объектов системы. Потери вычисляются с помощью интеграции с приборами учета, которые установлены на объектах.

В интересах потребителей

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский так прокомментировал значимость запуска Центра управления сетями для российской экономики:

- Все, что делается в рамках программы цифровой трансформации, делается исключительно в интересах потребителей. Это основная задача группы «Россети». Главный эффект МЦУС - это обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения. А в случае, если технологическое нарушение все-таки произошло - оперативная ликвидация любой ситуации, которая может привести к обесточиванию. Все эти функции базово выполняет оперативно-информационный комплекс. Мы, «Россети Центр», как исполнители этой программы очень дорожим и гордимся возможностью реализации таких важных, значимых проектов.

Внедрение новой системы управления сетями и значимость проекта для региона по достоинству оценил и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Владимирович поблагодарил руководство «Россетей» за то, что именно Курск был выбран в качестве локации для реализации столь значимого проекта.

- Первый и пока единственный межрегиональный центр управления сетями обеспечит контроль надежности электрических сетей. Отдельно отмечу, что новый объект даст высокотехнологичные рабочие места для сотен курян и значительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней, - подчеркнул губернатор региона.

Светлана ВОЛКОВА.