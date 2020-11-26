В Курской области запустили уникальный промышленный комплекс

Над реализацией проекта работали немногим более трех лет Фото: предоставлено пресс-службой

20 ноября на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева состоялся запуск в опытно-промышленную эксплуатацию крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса в юго-восточной части железорудного карьера. В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор МГОКа Антон Захаров.

- Хочу поздравить с реализацией данного проекта, - обратился к присутствующим Денис Мантуров. - К большому сожалению, с нами сегодня нет его идейного вдохновителя - Андрея Владимировича Варичева, бывшего генерального директора компании. Андрей Владимирович был профессионалом высокого уровня, по-настоящему преданным металлургии. Из тридцати лет своей трудовой деятельности половину он отдал Михайловскому ГОКу. Уверен, каждый из вас гордится тем, что Михайловский комбинат теперь носит его имя.

Дробильно-конвейерный комплекс на Михайловском ГОКе предназначен для дробления неокисленных железистых кварцитов на нижних горизонтах и их транспортировки на борт карьера. Комплекс включает более сорока объектов: дробильно-перегрузочную установку, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской комплекс, а также объекты инженерно-технического обеспечения.

Длина конвейера составляет 700 метров, высота подъема – 215 метров, угол наклона – 37 градусов. На его строительство ушло около 35,5 тысяч кубических метров бетона, порядка 2,4 тысяч тонн металлоконструкций, около 4,2 тонн технологического оборудования.

Первый в России

Над реализацией проекта немногим более трех лет работало большое количество технических специалистов, и с поставленной задачей они успешно справились.

- Этот объект является уникальным, аналогов в России по своим масштабам и конфигурации он не имеет, - рассказал руководитель проекта строительства дробильно-конвейерного комплекса Вадим Конюхов.

Внедрение данной горнотранспортной системы в карьере позволит сократить число перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования, железнодорожного транспорта. Снизятся эксплуатационные затраты, что в конечном итоге будет способствовать снижению себестоимости добычи руды.

- Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса, – отметил Назим Эфендиев. – ДКК позволяет вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата – более 17 млн тонн в год. Внедрение новой горнотранспортной схемы позволит более бережно использовать природные ресурсы.

Участники проекта проделали огромную работу. За добросовестный труд и достижения по вводу в строй производственных мощностей многие работники МГОКа и подрядных организации были отмечены отраслевыми, корпоративными и региональными наградами.

Второй этап – с удвоенной энергией

В 2023 году на северо-восточном борту карьера появится еще один современный конвейер производительностью 35 млн тонн руды в год. Поставщиком оборудования и технологических решений на втором этапе строительства станет УЗТМ-КАРТЭКС. Предприятия машиностроительной компании изготовят дробильно-перегрузочную установку, штабелеукладчик и конвейеры разных типов.

Общий объем инвестиций в рамках обоих этапов проекта составит около 11 млрд рублей. Таким образом в Курской области появится до 300 новых рабочих мест.

За добросовестный труд и достижения по вводу в строй производственных мощностей многие работники МГОКа и подрядной организации были отмечены отраслевыми, корпоративными и региональными наградами

- Важно продолжить начинания Андрея Варичева, поэтому я не сомневаюсь, что вы с удвоенной энергией осуществите второй, еще более емкий этап строительства. Это позволит обеспечить лидирующие позиции предприятия на 15 лет вперед и снизить нагрузку на окружающую среду за счет внедрения этой технологии, которая считается одной из наиболее перспективных в индустрии с точки зрения наилучших доступных решений, - отметил в своем обращении к горнякам Денис Мантуров.

Для нас это знаковый и важный проект, не имеющий аналогов в России, - подчеркнул Иван Стрешинский. - Он является частью масштабной программы, которая направлена на развитие производственных мощностей и повышения качества продукции.

Партнерство на благо регионов

В рамках торжественной церемонии запуска ДКК состоялось еще оно важное событие. Компания получила лицензию на производство медицинского кислорода.

– Оскольский электрометаллургический комбинат подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства – имеется в виду получение из технического кислорода высокочистого медицинского кислорода, – прокомментировал Денис Мантуров. – Сегодня мы вручаем вам лицензию на производство этого нужного для страны продукта.

Компания реализует масштабную поддержку здравоохранения в регионах присутствия. На приобретение необходимого оборудования для лечебных учреждений направлено около 2 млрд рублей.

- Во время пандемии Металлоинвест поставил в медучреждения региона компьютерные томографы и другое медицинское оборудование, - отметил Роман Старовойт. - Наше социально-экономическое партнерство позволяет благоустраивать Железногорск и всю Курскую область в целом.

- Динамичное развитие Михайловского ГОКа является гарантом экономического и социального благополучия Курской области, – продолжил губернатор. – С вводом в строй на комбинате новых объектов укрепляется промышленный потенциал региона, создаются дополнительные рабочие места, повышается качество жизни курян.