В 2021 году на реализацию нацпроектов в Воронежской области планируют направить более 21,5 млрд рублей

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До 30 ноября проект закона об областном бюджете на 2021-2023 годы должен быть внесен в региональный парламент, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Главный финансовый документ региона 25 ноября был рассмотрен на заседании правительства области. Проект закона разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики страны, основных параметров прогноза показателей социально-экономического развития Российской федерации и Воронежской области на ближайшие три года.

– При формировании бюджета учитывалось влияние коронавирусной инфекции на экономику региона, а также изменения бюджетного и налогового законодательства – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов озвучил основные параметры главного финансового документа региона.

– Прогнозируемая сумма доходов областного бюджета составит 131,6 млрд рублей, расходы запланированы в объеме чуть больше 135 млрд рублей. Дефицит – 3,4 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете, – рассказал Владимир Нетёсов. – Расходы бюджета сформированы на 98,4% по программно-целевому принципу. В полном объеме предусмотрены средства на реализацию национальных проектов – 21 млрд 538 млн рублей (из которых только порядка 65 % – средства федерального бюджета, а 35 % – это участие области).

Владимир Нетёсов отметил, что большую часть расходов областного бюджета (65,5 %) традиционно составит финансирование социальной сферы. В проекте документа обеспечены все нормативные публичные обязательства, социальные выплаты предусмотрены в необходимом объеме.

– Полностью обеспечено повышение оплаты труда «указным» категориям работников, социально значимые расходы проиндексированы, предусмотрены расходы на увеличение МРОТ. Значительный объем средств выделяется на развитие области: строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в сельской местности, господдержку предприятий агропромышленного комплекса, – рассказал Владимир Нетёсов.

В условиях пандемии особое внимание уделяется здравоохранению. Консолидированные расходы на отрасль с учетом всех источников финансирования в следующем году оцениваются в сумме 46 млрд 367 млн рублей. Расходы областного бюджета в сопоставимых условиях вырастут к уровню текущего года на 743 млн рублей, или 4%, и составят 19 млрд 174 млн рублей.

На образование, с учетом средств федерального и местных бюджетов, планируется направить 37 млрд 529 млн рублей, с ростом к текущему году на 9%.

На социальную защиту населения с учетом федеральных средств расходы планируются в сумме 21 млрд 349 млн рублей, с ростом к текущему году на 12,8 %, или 2 млрд 421 млн рублей. В их структуре 74,2%, или 15 млрд 850 млн рублей – это социальные выплаты. Все нормативные публичные обязательства обеспечены финансированием.

В следующем году в отраслях социальной сферы продолжится реализация адресной программы капитального ремонта, на которую предусмотрено 2 млрд рублей.

Что касается бюджета развития, то расходы дорожного фонда запланированы в объеме 15 млрд 642 млн рублей, из них за счет собственных средств - 12 млрд 223 млн рублей. Расходы будут направлены на поддержание нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог области.

На государственную поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году предусмотрено 6 млрд 848 млн рублей, из которых 2 млрд 477 млн рублей – областные средства. Все виды поддержки сельхозтоваропроизводителей сохранятся.

На финансирование областной адресной инвестиционной программы в 2021 году предусмотрено 12 млрд 640 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 6 млрд 700 млн рублей. Половина расходов – это финансирование объектов муниципальной собственности. Значительная часть запланированных средств – 83 % будет направлена на строительство объектов социально-культурной сферы и инженерной инфраструктуры к ним. В 2021 году предусмотрено строительство 214 объектов, в том числе таких, как хирургический корпус онкологического диспансера, детский корпус для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, а также школ и детских садов в муниципальных районах области.