Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4 Фото: из открытых источников

24 ноября 2020 года энергоблок № 3 Курской АЭС остановили по факту срабатывания автоматики. Разгрузку и отключение оборудования произвели в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок включат в работу после выяснения и устранение причин остановки.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.