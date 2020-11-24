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Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети

Сработала автоматика
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4

Фото: из открытых источников

24 ноября 2020 года энергоблок № 3 Курской АЭС остановили по факту срабатывания автоматики. Разгрузку и отключение оборудования произвели в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок включат в работу после выяснения и устранение причин остановки.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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