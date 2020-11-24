Коронавирус в Курске, последние новости на 24 ноября 2020 года: в Солнцевской ЦРБ открылось ковид-отделение

Лекарственные средства и СИЗ имеются в достаточном количестве Фото: Из архива "КП"

Сорок мест для приема пациентов с COVID-19 организовано в Солнцевской районной больнице, койки обеспечены кислородом. Кадровый состав инфекционного стационара укомплектован. Лекарственные средства и СИЗ имеются в достаточном количестве. В это отделение будут направлять и пациентрв из близлежащих районов.

Всего в Курской области развернуто 1688 коек, из них 1090 обеспечены кислородом. Пациентов принимают областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко, Курская городская больница № 6, БСМП, Железногорская городская больница, Курская городская клиническая больница № 4, госпиталь для ветеранов войн, Советская и Фатежская ЦРБ, Курский городской родильный дом, Курская областная больница.

Под прием больных коронавирусом готовят еще 110 мест в Тимской ЦРБ, перепрофилируют стационар городской больницы №1 и отделение акушерско-гинекологического корпуса больницы №4 в Курске.

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Пожарные звенья аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курской области продолжают дезинфицировать объекты транспортной инфрастуктуры, здания и территории пожарно-спасательных подразделений.

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