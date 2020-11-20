Игорь Артамонов наградил НЛМК за помощь региону в борьбе с ковидом

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Глава региона Игорь Артамонов наградил Новолипецкий металлургический комбинат за помощь региону в 2020 году. На заседании оперативного штаба он вручил благодарственное письмо исполняющей обязанности управляющего директора НЛМК Татьяне Аверченковой.

«НЛМК активно помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Мы благодарны за помощь. Врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области», – подчеркнул Игорь Артамонов.

С начала года НЛМК закупил для больниц наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму более 380 млн рублей. В клиники региона передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, оборудование для четырех ПЦР лабораторий, более 163 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование. Также для нужд Липецкой области закуплен мобильный аппарат компьютерной томографии и утилизатор медицинских отходов.

С начала пандемии НЛМК и фонд «Милосердие» безвозмездно передали около 17 тысяч продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным липецким семьям, а также ветеранам. Помощь от компании получили более 8,5 тысячи многодетных липецких семей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, семей с детьми с ограниченными возможностями, одинокие малообеспеченные родители. Наборы с продуктами и предметами первой необходимости получили около 9 тысяч ветеранов Новолипецкого комбината.

С начала года помощь НЛМК Липецкой области превысила 520 млн рублей. Из них почти 126 млн рублей направлено на реализацию двенадцати социальных программ благотворительного фонда «Милосердие». В частности, средства перечислялись на помощь ветеранам, детям, спортивным и общественным организациям, учебным заведениям, а также на поддержку волонтеров, восстановление и строительство церквей, благоустройство и озеленение общественных территорий. Кроме этого фонд поддерживал инициативы жителей региона в рамках грантовой программы «Стальное дерево». В этом году НЛМК продолжил безвозмездную передачу шлакового материала для ремонта дорог в Липецке и районах области. Уже отгружено свыше 42 тыс. тонн сталеплавильного щебня различных фракций общей стоимостью более 6,5 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.