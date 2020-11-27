МГОК закупил современный маммограф для профосмотров

Маммографическая система разработана с учетом новейших достижений Фото: предоставлено пресс-службой

Цифровая маммографическая система MX-600 на днях появилась в лечебно-профилактическом учреждении «Амбулатория» Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Закуплено оборудование на средства компании «Металлоинвест».

Маммограф предназначен для обследования сотрудниц комбината старше 40 лет в рамках профосмотра. Ежедневно диагностику могут пройти около 30 женщин.

Управление маммографом полностью автоматическое. Он имеет индикаторы угла наклона штатива, высоты и компрессии. Снимок сразу выводится на экран монитора лаборанта и врача-рентгенолога. Кроме того, аппарат имеет сниженную дозу лучевой нагрузки на пациента во время проведения процедуры.

Врач-рентгенолог амбулатории Николай Являнский рассказал, что маммографическая система разработана с учетом новейших достижений, ее характеристики способствуют развернутому и качественному обследованию:

– Здесь используется цифровая технология, установлен плоский детектор. Качество снимка, уровень визуализации очень высокие. Это исключает необходимость повторных осмотров.

Маммограф имеет высокую точность исследования и позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Это очень важно для своевременного и эффективного лечения.

- Социальные инвестиции в сохранение здоровья сотрудников - приоритет компании «Металлоинвест» , – говорит директор по социальным вопросам Михайловский ГОКа им. А.В. Варичева Борис Сорокин.