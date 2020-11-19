В Курской области открылось отделение партии «Новые люди»

.

На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России, теперь среди них есть и Курская область. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

- Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше, - отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

- Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Курской областной думы и Государственной думы в 2021 году и уже сейчас ведем подбор кандидатов, по-настоящему новых людей, которые до этого не занимались политикой и не работали в органах власти, - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев. - Еженедельно в Курске проходят встречи со сторонниками и активистами партии. На каждой из них мы обсуждаем проблемы города и вырабатываем пути их решения.

Справка

Партия была создана 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Телефон +7-985-797-45-81