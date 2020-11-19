Сергей Щепотин: «Мы за вкусную, качественную, честную продукцию»

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В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации мы продолжаем рассказывать о людях бизнеса Курской области.

Практически в каждом продуктовом магазине сегодня можно увидеть широчайший выбор колбас. Пожалуй, это один из самых популярных продуктов в потребительской корзине россиянина. Сегодня рынок готов удовлетворить запросы любого покупателя, и даже самого притязательного. Колбаса вареная, копченая, сосиски, сардельки - глаза разбегаются.

При выборе мясного деликатеса на первом месте стоит, конечно же, его качество.

Именно такой продукт подает к нашему столу колбасный завод, расположенный в деревне Гремячка под Курском.

Колбасный завод начал свою работу в 2019 году.

На начальном этапе помогла господдержка

Производство новое, современное, построено по австрийскому проекту. Оно запущено в 2019 году, но уже успешно развивается, радуя курян и жителей близлежащих областей натуральной и вкусной продукцией.

- Всегда хотелось поставлять на рынок качественные колбасные изделия и исключительно из натурального сырья, без заменителей. Чтобы это был вкусный, качественный и честный продукт, востребованный у населения, - говорит генеральный директор ООО «КРАЗ» Сергей Щепотин.

Необходимую помощь на этапе становления предприя-тию оказал центр «Мой бизнес».

- Мы обратились за господдержкой, на наш запрос сразу получили отклик, - поделился Сергей Александрович. - На площадке «Мой бизнес» работает региональный центр инжиниринга, а нам как производственному предприятию в первую очередь необходимы были инжиниринговые решения. Помогли в проведении технического и экологического аудитов, цифровизации предприятия, сертификации выпускаемой продукции. С помощью центра мы зарегистрировали товарный знак и теперь обладаем собственным брендом «Здравая трапеза». Получили ощутимую поддержку.

Что очень помогло руководству завода создать условия для производства натуральной продукции, отвечающей всем стандартам качества. И сегодня ассортимент комбината ООО «КРАЗ» насчитывает 35 наименований изделий: сосиски, сардельки, шпикачки, вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые колбасы и многое другое.

- Мы можем производить мясную продукцию из любого мяса, в том числе из курицы и индейки: карбонады, вырезки, грудинки, а также диетические изделия, - говорит директор. - Неизменно только одно - использование фермерского мяса высшего качества. Это принцип нашей работы, от которого мы не отступаем.

В продукции завода «КРАЗ» нет вредных консервантов и ГМО, она отвечает всем мировым стандартам по качеству и экологичности, имеет сертификат системы добровольной сертификации «Курское качество». Колбасы и сосиски продаются в удобных упаковках небольшим весом. Покупатели с удовольствием приобретают вкусную колбасу в небольших батонах. Вся продукция комбината упакована под вакуумом или газом в зависимости от необходимости.

В ассортименте комбината - более 20 наименований изделий.

Предприятие молодое, у него все впереди

Сейчас комбинат только набирает обороты, на предприятии работают семь квалифицированных сотрудников. Производство полностью автоматизировано, техническое оснащение соответствует всем международным экологическим стандартам. При полной загрузке комбинат может выпускать от пяти до десяти тонн продукции в день, тогда количество рабочих увеличится до сорока.

- У нас большой цех и большой производственный потенциал. Например, мы можем выпускать и любые мясные полуфабрикаты, охлажденные и глубокой заморозки, - говорит Сергей Щепотин. - Есть возможность изготавливать продукцию и под конкретный заказ, согласно ТУ заказчика. Но существует проблема с расширением рынка сбыта. Свои изделия мы продаем в сети магазинов «Свежий хлеб», в ЦУМе, в супермаркетах «Фасоль». Колбасы берут и индивидуальные предприниматели для свои торговых точек, в том числе и из соседних областей. А вот в крупные сетевые магазины пока не зашли. Но ведем переговоры - и в одной из сетей уже прошли аудит.

В продвижении продукции молодого предприятия на российский рынок помогает также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В этом году при содействии Центра поддержки экспорта курский завод «КРАЗ» побывал со своим стендом на главной продовольственной выставке России «ПродЭкс-по-2020».

Руководство компании настроено оптимистично.

- Наша цель - не только накормить людей вкусной колбасой, но и создать для них рабочие места с достойной заработной платой, платить налоги в бюджет, в конце концов, мы вносим свой вклад и в продовольственную безопасность страны, как бы громко это ни звучало, - говорит Сергей Александрович. - Мы и дальше рассчитываем на программы государственной поддержки. Благодаря ей наше предприятие работает и развивается даже в сегодняшней непростой экономической обстановке.

Верится, что при таком желании идти вперед и развиваться цель будет достигнута!

Материал публикуется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Яна Шелест.

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