В Курской области идет работа над региональным бюджетом

Ключевое внимание отводится решению социальных задач.

Главный финансовый документ - областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - Курская областная Дума приняла в первом чтении 12 ноября. Очередное, 42-е заседание прошло в дистанционном формате.

Бюджет остается социально ориентированным

Накануне проект регионального закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» прошел бюджетные слушания и был в целом поддержан.

В слушаниях приняли участие депутаты областной Думы, заместители губернатора региона, руководители структурных подразделений администрации Курской области, руководство территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Общественной палаты Курской области, молодежного парламента, СМИ.

Основная цель слушаний - обеспечить общественный контроль при рассмотрении проекта бюджета. Эта процедура обеспечивает максимальную открытость и возможность дискуссий.

- Сформированный проект бюджета на трехлетний период - это реакция на изменения, происшедшие в России в связи с пандемией коронавируса. Приоритет бюджета - социальная сфера. Почти две трети расходной части будут направлены на социально значимые сферы жизни курян: образование, поддержку малоимущих, культуру, медицину, развитие спорта. Также сохранены все виды публично-нормативных обязательств, в частности расходы на поддержку молодых и многодетных семей, - рассказал председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

Несмотря на сложности формирования регионального бюджета в условиях непростой экономической обстановки, он остается социально ориентированным. Ключевое внимание здесь отводится решению со-циальных задач. Для этого система межбюджетных отношений выстраивается по жестким принципам: жить по средствам, эффективно использовать внутренние региональные ресурсы и работать над увеличением благосостояния курян.

Так, расходы на 2021 год сформированы в рамках 28 госпрограмм, на которые планируется направить 58,5 миллиарда рублей. В структуре расходов бюджета-2021 средства на социально-культурную сферу занимают 64,7% или 37 млрд 841 млн рублей. Из них на социальную политику пойдет 17 млрд 218 млн (29,4% общих расходов); на образование - 15 млрд 381 млн (26,3%); на здравоохранение - 3 млрд 553 млн (6,1%); на культуру, кинематографию - 800 млн 148 тыс (1,4%); на физическую культуру и спорт - 781 млн 102 тыс рублей (1,3%).

Бюджетная политика в ближайшие годы будет нацелена на повышение качества государственных и муниципальных услуг, адресное решение социальных проблем, создание условий для модернизации экономики, повышение ее конкурентоспособности.

В условиях «высокой степени неопределенности»

По словам председателя регионального комитета по экономике и развитию Левона Осипова, проект прогноза социально-экономического развития Курской области на ближайшие три года разрабатывался в условиях высокой степени неопределенности из-за влияния на экономику России пандемии коронавируса:

- Начиная со второго квартала 2020 года наблюдается спад ряда экономических показателей в регионе. В 2021 году прогнозируется восстановление и умеренный рост экономики. Согласно базовому варианту прогноза снижение ВРП за 2020 год ожидается на 3, 4% к уровню 2019 года. По России этот показатель - 3,9%. В 2021 и 2022 годах прогнозируем рост ВРП от 0,5 до 2,1%. Это значит, что к концу 2021 года экономика региона может выйти на докризисный уровень. В этом году в области, как и в стране в целом, отмечено снижение индекса промышленного производства. По Курской области этот показатель составит 97,6%, по России - 95,9%. В последующие два года прогнозируется незначительный рост промпроизводства в регионе, а в 2023 году - снижение, связанное с экономикой Курской АЭС.

Любопытно, что сельское хозяйство - едва ли не единственная отрасль, которая в нынешнем году показала рост. По прогнозам, подъем производства в сфере АПК продолжится и в последующие три года. Кроме того, в Курской области прогнозируется рост инвестиций, в основном за счет крупных инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства. При этом в целом по России объем инвестиций в 2020 году снизится.

Строительная отрасль в 2020 году также избежала существенного кризиса - спада не отмечено. Так, объем строительства в этом году оценивается на уровне 2019 года - около 80,5 млрд рублей. В 2021 - 23 годах прогнозируют рост по этому направлению.

Среди положительных тенденций было отмечено, что оборот розничной торговли в Курской области за 2020 год незначительно вырос и составил 100,3%.

Что касается основных бюджетообразующих показателей, то прибыль организаций в этом году, по прогнозам, снизится более чем на 30%. Это в основном связано с падением прибыли в сфере добычи полезных ископаемых и в обработке, которое продолжится и в 2021 году. В 2022 и 2023 годах ситуация стабилизируется.

В 2021 году в регионе рост зарплат составит, по прогнозам, 8%, это почти вдвое больше, чем по России в целом. В 2022 - 23 годах ежегодный рост составит 5 - 6%.

Так, по расчетам чиновников, среднемесячная начисленная зарплата в регионе по итогам текущего года составит 35 214, в 2021 году - 37 245, в 2022 году - 39 203, в 2023 году - 41 268 рублей.

А число живущих за чертой бедности в Курской области продолжит снижаться.

Сокращение доходов и расходов

Основные параметры бюджета прокомментировала Ольга Родионова, и. о. председателя комитета финансов Курской области:

- Общий доход бюджета на 2021 год на 7,3 млрд рублей (11%) меньше, чем в 2020 году. В последующие годы, по прогнозу, спад доходов продолжится. Безвозмездные поступления из федерального бюджета также сократятся. Между тем бюджет на 2021 год планируется бездефицитный. В последующие годы также произойдет сокращение бюджетных расходов.

Так, согласно прогнозам, по итогам 2020 года в регио-не произойдет существенное сокращение налоговых поступлений от основного бюджетообразующего предприятия - Михайловского ГОКа - на 37%. Безусловно, это скажется на бюджетных параметрах. Тенденция продолжится в 2021 году. Таким образом, бюджет будет напряженным. При этом бюджетные параметры позволят обеспечить стопроцентное финансирование всех обязательных госгарантий и обязательств с учетом индексации выплат. Полностью обеспечено финансирование гос-программ, поддержка семей с детьми от трех до семи лет, горячее питание младших классов и другие социально ориентированные статьи.

Сохранится на уровне 2020 года финансовая поддержка муниципальных образований. Между тем госдолг региона будет снижаться до 2023 года.

Эксперт Елена Скрипкина, кандидат экономических наук, отметила, что представленный проект соответствует действующему бюджетному законодательству:

- Главная задача - сбалансированность, обеспечение эффективного использования бюджетных доходов. Поэтому одна из рекомендаций - направить усилия на мобилизацию бюджетных доходов, а также на оптимизацию и эффективность расходов, применение мер налогового стимулирования для привлечения инвестиций.

По мнению эксперта, актуальное направление - совершенствование региональной налоговой практики по всему спектру налогообложения:

- В случае выявления неэффективности налоговых режимов необходимо срочно принимать меры по их отмене. Также необходимо повысить эффективность управления государственной и муниципальной собственностью. Реализация госпрограмм должна осуществляться с учетом интеграции в них региональных проектов. Пандемия показала, что здравоохранение и образование нуждаются в повышенном внимании. Убеждена, что финансирование этих сфер должно оставаться на максимальном уровне. Бюджет должен сохранить социальную направленность.

Еще один эксперт, заместитель председателя общественной палаты Курской области Людмила Дремова, подчеркнула, что главным распорядителям необходимо экономно расходовать средства, продолжить работу по комплексному развитию сельских территорий, развивать модель государственно-частного партнерства для повышения эффективности использования бюджета и продолжить работу по совершенствованию региональной нормативной базы, расширить практику использования бюджетных средств в рамках проекта «Народный бюджет», когда приоритеты расходования определяются непосредственно населением для решения локальных проблем.

Без дефицита

Рекомендации по поводу формирования бюджета на общественных слушаниях прозвучали со стороны Людмилы Фоминой, председателя контрольно-счетной палаты Курской области. Она обратила внимание на то, что по-прежнему в дефиците средства для реализации полномочий в Курской области по предметам совместного ведения с РФ в части обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей:

- В динамике 2018 - 20 годов доля федеральных средств ежегодно снижается, а объем областных средств увеличивается. Но тут вопрос не только в деньгах, но и в наличии таких помещений. Остается недостаточным финансовое обеспечение здравоохранения. В бюджете на 2021 год средства на программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи курянам предусмотрены в сумме 3,436 млрд рублей. Это на 16% меньше расчетной стоимости программы, то есть она принимается с дефицитом.

В целом, отметила Людмила Фомина, при формировании главного финансового документа соблюдены все требования, определенные бюджетным кодексом РФ. А один из резервов для увеличения доходной части региональной казны - это принятие мер по погашению задолженности при уплате обязательных платежей в бюджет, снижение недоимки по налогам и сборам. Приоритет в расходах должен быть направлен на реализацию национальных целей, а также исключение избыточных, второстепенных расходов. Все это определено в задачах бюджетной политики Курской области на 2021 - 23 годы.

В итоге главный финансовый документ утвержден со следующими параметрами: объем доходов на 2021 год планируется в сумме 58 млрд 505 млн рублей, на 2022-й - 57 млрд 127 млн, на 2023-й - 56 млрд 622 млн рублей. Расходы в 2021 году составят 58 млрд 505 млн рублей, в 2022-м - 56 млрд 847 млн, в 2023-м - 56 млрд 360 млн рублей.

Средства на социально-культурную сферу в 2022 году планируются в сумме 37 млрд 91 млн рублей (65,2% от всех расходов), в 2023-м - 35 млрд 861 млн (63,6%).

Областная казна 2021 года сформирована бездефицитной. В 2022-м профицит составит 280 млн рублей, в 2023-м - 262 млн.

kurskduma.ru