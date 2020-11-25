Коронавирус в Курске, последние новости на 25 ноября 2020 года: волонтеры помогают врачам и пенсионерам

Волонтеры приносят продукты, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ Фото: Из архива "КП"

Из-за неблагоприятной эпидобстановки с октября текущего года возобновил работу штаб движения «Мы вместе». Волонтеры приносят продукты, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ пожилым и людям с хроническими заболеваниями, волонтеры-медики оказывают помощь в курских больницах и поликлиниках.

В Курске также работают автоволонтеры – те, кто помогает в доставке медицинских работников до пациентов, а также на работу и домой после смены. В четырех гипермаркетах проходит акция «Тележка добра». Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно купить продукты в магазине и оставить их в специальной корзине, расположенной у касс.

Одна заполненная «тележка добра» позволяет составить около 20 продуктовых наборов и помочь тем, кто остро в них нуждается. Места расположения гипермаркетов можно узнать в региональном call-центре по телефону 8-800-200-34-11.

По данным оперативного штаба на 7:30 24 ноября в Курской области всего зарегистрировано 14340 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За

последние сутки зарегистрировано 154 новых случая заражения.

Представители курского завода КПД им. А.Ф. Дериглазова вручили четвертой больнице Курска два новых автомобиля «Нива» стоимостью 1,5 млн рублей.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплатили более 253 млн рублей.

В многоквартирных домах Курска проводят усиленную санитарную обработку мест общего пользования, чтобы не допустить вспышки заболевания новой коронавирусной инфекции.