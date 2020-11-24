Сотрудникам МГОКа выдали «умные часы»

Планируется, что система позволит повысить безопасность и снизить вероятность возникновения внештатных ситуаций Фото: предоставлено пресс-службой

«Умные часы» появились у работников Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева.

Часы достаточно легкие, ремешки – прорезиненные, а сам корпус – противоударный и водонепроницаемый. Сверху на них надевается специальный напульсник. Такая защита обеспечивает соблюдение правил охраны труда и производственной безопасности.

Устройство носят работники нескольких бригад в течение рабочего дня на обеих руках. В рамках проекта планируется оценить перспективы использования носимых устройств для повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта.

Часы фиксируют основные жизненные показатели и получают данные о физической активности сотрудников.

А полученная информация сопоставляется с видеозаписями выполненных работ. Планируется, что в итоге система сможет достаточно точно определять, какие именно работы производит ремонтная бригада в режиме реального времени.

Пилотный проект продлится около двух месяцев.

Юлия Шуткина, директор по цифровой трансформации УК «Металлоинвест», рассказала, что технология только тестируется и ей предстоит доказать свою эффективность:

- Но уже сейчас очевидно, что «цифра» становится основой все большего количества процессов и способна приносить практическую пользу в различных областях применения.

На открытом пространстве рудника тестирование устройств проводится бригадами по планово-предупредительному ремонту. В закрытом пространстве – на фабрике окомкования – в эксперименте участвуют бригады управления ремонтами оборудования.

Планируется, что система позволит повысить безопасность и снизить вероятность возникновения внештатных ситуаций, поможет оценить результативность работ и оптимальность распределения ресурсов, выявит потенциал для повышения эффективности труда.

Не исключено, что подобная практика распространится и на другие предприятия Металлоинвеста.