Коронавирус в Курске, последние новости на 17 ноября 2020 года: на остановках раздают бесплатные маски

Волонтеры раздали около семи тысяч масок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается бесплатная раздача одноразовых масок. Впервые волонтеры вышли на остановки общественного транспорта 10 октября. За это время они раздали почти семь тысяч масок.

Раздавать маски волонтеры будут до 20 ноября. С 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00 они дежурят на троллейбусных остановках «Площадь Добролюбова» и «Никитская», трамвайных остановках «Центральный рынок», «Площадь Перекальского», «ЮЗГУ» и на остановке «МегаГринн».

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