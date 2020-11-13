Бурковы: из эпохи Средмаша к ВВЭР-ТОИ

Трудовая династия Бурковых (слева направо) - Дмитрий, Михаил Анатольевич, Анатолий Петрович, Петр Анатольевич.

Основатель династии Анатолий Петрович - легендарное время ковки ядерного щита России и мирной трансформации боевого атома в один из самых эффективных источников энергии. Сыновья Петр и Михаил - поступательное развитие атомной энергетики. Внук Дмитрий - время новых технологий.

Ядерный щит

Те, кто родился в 1956 году, сейчас уже не первый год получают пенсию. Анатолий Петрович Бурков в том году поступил на физтех Уральского политехнического института, по его окончании в 1962 году начал работать на ПО «Маяк» в Челябинске-40. Работал инженером на реакторе АВ-3 - одном из самых мощных реакторов по наработке оружейного плутония, затем старшим инженером по управлению реактором. Заместителем начальника смены Бурков трудился уже на реакторе А - «Аннушке», пращуре промышленных проточных ядерных реакторов в СССР и Европе.

- С высоты прожитых лет понимаю: мне повезло, Средмаш - это особая атмосфера, - говорит Анатолий Петрович. - Дорожу тем, что мне довелось там поработать. Атомные заряды, к созданию которых я причастен, и сегодня позволяют нашей стране жить в мире. Это дает мне право сказать: я жизнь прожил не зря.

Еще одна заслуга Средмаша - это фактическое применение принципов культуры безопасности в то время, когда это понятие не было введено в профессиональный обиход атомщиков.

- Сейчас мы в атомной энергетике используем те же принципы безопасности, что родились немалой кровью в Средмаше, - говорит ветеран атомной отрасли России с 47-летним стажем. - Кто оттуда пришел в атомную энергетику, создавали такую же атмосферу в своих коллективах.

Пустим блоки - все наладится

Сам Анатолий Петрович Бурков пришел в атомную энергетику в 1974 году, когда вместе с семьей прибыл на Курскую АЭС. Его задача была не строить, а эксплуатировать новый энергоблок. Но в год приезда первый блок не был готов к генерации электроэнергии, сроки его пуска переносились. Ну что же, если блок не готов к работе - будем участвовать в строительных, монтажных и пусконаладочных работах, в подготовке персонала.

- Началась моя биография на Курской АЭС с участия в работах по укрупнению схем реактора, - вспоминает старейшина династии Бурковых. - Работа велась круглосуточно. Мы очень тщательно следили за качеством работ, оформляли полный комплект требуемой документации.

- В 70-х годах и бытовые условия были нелегкими, - продолжает Анатолий Петрович. - Жили в общежитиях и частных квартирах. На стройке - холодно, грязно, дорог нет, очереди в столовых. Особенно трудно было семейным специалистам, покинувшим с детьми обжитые места. Но мы были молоды, верили в себя и в то, что делали, и переносили бытовые передряги достаточно легко. Понимали: пустим блоки - и все наладится. Так и случилось.

Гордились своей работой

Один из памятных моментов того периода - монтаж стержней СУЗ, который предваряет загрузку реактора. На первом блоке в 1976 году вместе со старшим оператором центрального зала Алексеем Ивановичем Рудачевым Анатолию Петровичу Буркову (в то время начальнику смены РЦ) посчастливилось установить самый первый стержень СУЗ Курской АЭС. Фото этого события попало на стенд «Окна ТАСС». «Мы были горды, что нам досталась такая работа», - говорит ветеран.

Реакторному цеху он отдал 35 лет жизни и труда. Работал начальником смены РЦ-1, заместителем начальника смены станции. Последние 17 лет трудился заместителем начальника РЦ-1 по транспортной технологии и топливу.

Осталась в памяти ветерана грандиозная, по его словам, работа по модернизации станции. Каждый ее крупный этап - событие значительное, повышающее безопасность и экономичность работы АЭС.

Склад ума у Анатолия Петровича технический и творческий. У ветерана 41 рацпредложение, внедренное на станции, три изобретения, сделанные в коллективе и индивидуально.

72 дня на ЧАЭС

На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльскую АЭС А. П. Бурков был командирован дважды. В 1986 году на 62 дня (август - октябрь), в 1987 году - на 10 дней.

- Каждый побывавший в Чернобыле усвоил, что безопасность в атомной энергетике - это не только культура и ценность, это инстинкт и основа поведения атомщиков, говорит Анатолий Петрович. - Это предельная ответственность.

Сегодня А.П. Бурков - член Совета ветеранов Курского филиала МООВК «Росэнергоатом», член правления Курчатовской организации «Союз Чернобыль». Добросовестный труд отмечен 21 отраслевой наградой. Он первым на Курской АЭС стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года».

Стаж - больше века

Суммарный трудовой стаж династии Бурковых - 125 лет. По стопам отца и деда в атомную энергетику пришли два сына и внук. Старший сын Петр 19 лет был заместителем начальника цеха специальных работ (ранее цех по ремонту реакторов) Курскатомэнергоремонта, сейчас работает инженером-технологом в этом цехе. В отрасли он с 1982 года, занимался организацией ремонтов энергоблоков, плановыми ремонтами и другими операциями. С середины 90-х участвовал в массовой замене технологических каналов на первом энергоблоке, затем в поэтапной их замене на всех действующих энергоблоках.

С первых дней участвует в производственных операциях по управлению ресурсными характеристиками реакторных установок (УРХ).

- Эти работы дали возможность на несколько лет продлить жизнь АЭС, - замечает Петр Бурков. - Тем самым они приносят огромную экономическую пользу, обеспечивают работу действующих энергоблоков до пуска станции замещения.

Другой сын, Михаил Анатольевич Бурков, пришел на станцию по совету отца. В детстве мечтал стать военным моряком, но отец убедил, что в атомной энергетике совсем не хуже.

Начинал трудовую деятельность в 1987 году в должности оператора реакторного отделения. В отличие от старшего брата, отдающего силы ремонту, М. А. Бурков большей частью занимался управлением реакторами. Пройдя ступени профессионального роста, он около десяти лет является начальником смены I очереди станции.

С увлечением рассказывает о главном рабочем месте своей жизни - блочном щите управления. Сюда стекается вся информация по всем блокам станции. Это десятки тысяч параметров, которые персонал должен постоянно мониторить, отслеживать их изменения и принимать решения для безопасной, экономичной, безаварийной работы.

- Если сравнить АЭС с организмом человека, - размышляет М. А. Бурков, - то реакторный цех - это сердце, турбинный цех - сила, мышцы. Блочный щит можно ассоциировать с мозгом и центральной нервной системой.

На Курской АЭС работает и третий представитель династии Бурковых - Дмитрий Петрович.

У него сомнений, куда пойти работать, не было. Но по своим наклонностям он выбрал другое направление - экологию и охрану труда: «Берешь приборы и идешь измерять физические параметры окружающей среды на рабочих местах. И буквально за полгода под наставлением опытных ветеранов Натальи Тихоновны Лычагиной и Лидии Борисовны Никулиной я изучил всю атомную станцию».

«В охране труда нет неинтересных направлений», - считает Дмитрий и многие из них последовательно осваивает. В избранной сфере сейчас практически нет ничего, чем бы он не занимался. Сейчас помыслы Дмитрия Буркова связаны со строительством энергоблоков ВВЭР-ТОИ.

- Когда приезжаю на смотровую площадку, то бываю впечатлен, как быстро растет станция замещения, какие масштабы, - делится он. - Появляется чувство гордости за свою страну, свой край, руководителей и работников, которые это все делают. Не исключаю для себя перспективы применить знания, полученные за семь лет работы на Курской АЭС, при строительстве и оснащении промышленно-санитарной лаборатории ВВЭР-ТОИ, проектную документацию на рассмотрение мне уже передали.

И все повторится сначала

Начало трудовой биографии внука как бы повторяет стартовые занятия деда - в другом аспекте и на ином уровне, конечно. Анатолий Петрович, придя в отрасль, ковал ядерный щит Родины. Карьера у внука тоже началась с работы, которая ассоциируется со щитом от нежелательных событий с человеком, с защитой его жизни и здоровья.

Вот так на новом витке истории подтверждается преемственность поколений, благодаря которой у атомной отрасли все надежнее становится ее будущее. Ей в нынешнем году исполнилось 75 лет. «Возраст не проблема, - говорят работники Курской АЭС устами младшего из семейной команды Бурковых. - Еще через 75 электрификацию всего мира мы, Россия, на себя возьмем».

Александр Серебренников.