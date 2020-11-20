Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на Михайловском ГОКе

Стоимость проекта - около 6 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

На торжественную церемонию пуска специально прибыл из столицы министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Также в мероприятии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.

Опытно-промышленная эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) производительностью 15 млн тонн руды в год началась на юго-восточном борту карьера. Стоимость проекта - около 6 млрд рублей.

ДКК на Михайловском ГОКе – на сегодня самый важный и масштабный проект компании «Металлоинвест». ДКК – это часть масштабной программы, направленной на развитие производственных мощностей и существенное повышение качества продукции комбината.

- Хочу поздравить вас с реализацией данного проекта. К большому сожалению с нами сегодня нет его идейного вдохновителя, Андрея Владимировича Варичева. Я хорошо его знал, как профессионала очень высокого уровня. Уверен, каждый из вас гордится тем, что Михайловский комбинат теперь носит его имя, – отметил Денис Мантуров. – Тем более важно с удвоенной силой взяться за второй, еще более емкий этап проекта.

Денис Мантуров отметил, что проект позволит обеспечить лидирующие позиции предприятия на 15 лет вперед и снизить нагрузку на окружающую среду за счет внедрения этой технологии, которая считается одной из наиболее перспективных в индустрии с точки зрения наилучших доступных решений.

ДКК дробит неокисленные железистые кварциты на нижних горизонтах и транспортирует их на борт карьера. В составе комплекса - более 40 объектов. Это дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской комплекс, а также объекты инженерно-технического обеспечения.

Длина конвейера весьма внушительная - 700 метров, высота подъема – 215 метров, угол наклона – 37 градусов.

Назим Эфендиев добавил, что ДКК позволяет вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата – более 17 млн тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Также применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал:

- Динамичное развитие Михайловского ГОКа является гарантом экономического и социального благополучия Курской области. С вводом в строй на комбинате новых объектов укрепляется промышленный потенциал региона, создаются дополнительные рабочие места, повышается качество жизни курян.

Второй этап проекта ДКК – строительство на северо-восточном борту карьера пологого дробильно-конвейерного комплекса мощностью 35 млн тонн руды в год – будет завершен через три года, в 2023-м.

Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей. А на комбинате будет создано до трехсот новых рабочих мест.