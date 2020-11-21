В Курске сотрудник угрозыска разбил чужое авто и устроил пьяный дебош

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал Фото: соцсети

20 ноября вечером в центре Курска на улице Суворовской пьяный начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области Олег Голдинов на служебной «Гранте» «влетел» в стоящую на обочине «Газель», которая в свою очередь врезалась в припаркованную «Ниву».

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Кроме сотрудников ДПС, приехавших на место происшествия, на которых с кулаками и матами набросился агрессивный полицейский.

Видео инцидента попало в соцсети, вызвав у курян взрыв эмоций. Полицейского-беспредельщика даже сравнили с небезызвестным майором Евсюковым, расстрелявшим в московском супермаркете девятерых человек

Обстоятельства ДТП с участником выясняют, после проведения служебной проверки будет принято законное решение.

«За рулем Лады находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. После приезда на место экстренных служб повел себя агрессивно», - официально подтвердили в полиции.

Руководство УМВД России по Курской области приняло решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.