Коронавирус в Курске, последние новости на 20 ноября 2020 года: амбулаторным пациентам начали выдавать лекарства

Лекарства на дом больным привозят волонтеры

В Курской области пациентам с легкой и среднетяжелой формой коронавирусной инжекции, находящимся на лечении дома, начали выдавать бесплатные лекарства. Региону из федерального бюджета на закупку препаратов выделили 41 млн рублей.

Установленные схемы лечения, составленные на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ, содержат противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, антибиотики. Выбор схемы определяется врачом. В случае ухудшения состояния больного лекарственная терапия будет скорректирована.

Лекарства на дом больным привозят волонтеры. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами. Автомобили после рейсов проходят дезинфекционную обработку.

В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 150 человек. Скончались три пациента.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплатили более 253 млн рублей.

Сотрудники городского управления по культуре проверили соблюдение масочного режима в подведомственных учреждениях.

Пациентов, заболевших коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи поликлиник Курской области наблюдают при помощи телемедицинских консультаций.