Коронавирус в Курске, последние новости на 19 ноября 2020 года: болеющие дома получат бесплатные лекарства

Препараты будут разносить по домам волонтеры с 19 ноября Фото: Из архива "КП"

Все куряне, болеющие коронавирусом дома, получат бесплатные лекарства. Препараты будут разносить по домам волонтеры с 19 ноября. Их получат те куряне, которым лекарства выписал врач.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 427 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В Курске продолжают раздавать бесплатные маски. А в транспорте контролируют их ношение.

В Курской области продолжают увеличивать коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией.

В Курской области планируют построить быстровозводимый инфекционный госпиталь. Сейчас изучается опыт строительства таких учреждений в Татарстане и Башкортостане.

В ближайшее время в курские больницы поставят еще 300 газоконцентраторов для больниц. Этого должно хватить, чтобы обеспечить кислородом все койки для больных COVID-19.