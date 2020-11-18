Коронавирус в Курске, последние новости на 18 ноября 2020 года: подросткам запретили посещать торговые центры

Подросткам запрещено без родителей посещать торгово-развлекательные комплексы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В распоряжение губернатора Курской области № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения. Теперь подросткам, не достигшим 16 лет запрещено без сопровождения родителей или других законных представителей посещать торгово-развлекательные комплексы и компьютерные клубы.
Представители городской комиссии по делам несовершеннолетних вместе с сотрудниками полиции уже провели первые мониторинги подобных мест и продолжат делать это регулярно.
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